Il Comune di Costigliole Saluzzo a sostegno della popolazione ucraina

Il Comune di Costigliole Saluzzo, in collaborazione con Confartigianato Cuneo e Confartigianato Cuneo Onlus, ha avviato una raccolta di aiuti in favore della popolazione ucraina colpita dalla guerra.

Grazie alla sinergia con l’Associazione di categoria – che ha recentemente avviato delle iniziative solidali con la Fondazione “Specchio dei Tempi” de La Stampa – il Comune organizza una raccolta di viveri e medicinali per sabato 2 aprile 2022.

Presso il Municipio, nei locali “dell’ex anagrafe” (ingresso da Via Vittorio Veneto), dalle ore 08.30 alle ore 12.30, sarà possibile donare beni di prima necessità.

Sono richiesti in particolare: farmaci da banco, farmaci per curare ferite (bendaggi, cerotti), cibo a lunga conservazione (scatolame), latte a lunga conservazione, pannolini, carta igienica, sapone, shampoo e prodotti per la pulizia personale.

Per informazioni: 0175 230121 oppure 340 7790886.