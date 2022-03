Rifreddo, un progetto da quasi 4 milioni di euro per il nuovo polo dell’infanzia e la palestra scolastica

Gli amministratori rifreddesi pensano in grande per il futuro dell’istruzione nel piccolo paese della Valle Po. Gli stessi hanno, infatti, presentato progetti per quasi quattro milioni di euro sulle scuole cittadine. Più in dettaglio si tratta di investimenti legati all’edilizia scolastica a valere sui bandi PNRR che comprendono due linee di intervento: una per un polo del infanzia con scuola materna e asilo nido, e l’altra, su una palestra scolastica, adiacente all’attuale scuola elementare.

“L’idea - ci spiega il primo cittadino - di accorpare le nostre scuole è una delle linee che hanno contraddistinto questa amministrazione. Purtroppo la stessa è stata nel cassetto per molto tempo e solo negli ultimi mesi si sono create le condizioni per poterla percorrere e provare a realizzarla”.

Infatti tra fine 2021 ed inizio del corrente anno si è dapprima aperta la possibilità dell’acquisto dell’area dell’ex caseificio Oreglia che confina con l’attuale scuola elementare e subito dopo il Ministero dell’istruzione ha pubblicato i bandi per l’edilizia scolastica.

“Arrivare alla presentazione dei progetti - aggiunge il primo cittadino - è stata una corsa contro il tempo. Tra difficoltà di reperimento fondi per l’acquisto dell’area, necessità di varianti urbanistiche ed intoppi burocratici vari abbiamo spesso pensato di non riuscire nell’impresa. Tuttavia alla fine ci siamo riusciti ed aldilà del fatto che i progetti vengano finanziati (cosa in cui ovviamente speriamo) questo fatto traccia una linea fondamentale per il futuro sviluppo urbanistico e sociale del nostro comune”.

Venendo alle specifiche tecniche proposte va in primis detto che la palestra scolastica, è stata immaginata in adiacenza con l’attuale scuola elementare. Una soluzione che permette un collegamento interno tra le due strutture evitando così agli studenti di dover, specie nei mesi invernali di effettuare percorsi esterni. La palestra con annessi spogliatoi presenta la sua parte frontale e l’accesso principale su piazza della Vittoria in modo da poter permettere anche l’utilizzo indipendente da parte di società sportive e gruppi esterni alle istituzioni scolastiche. Il progetto dell’impianto sportivo, tra l’altro molto ben inserito nell’ambiente, prevede la spesa complessiva di 1 milione 400 mila euro. Per quanto riguarda, invece, il polo dell’infanzia, lo stesso si svilupperà a partire dalla palestra scolastica, con la quale sarà collegato internamente per arrivare fino alla zona di via Mombracco. All’interno saranno presenti scuola materna, l’asilo nido, la mensa ed il refettorio ed un grande salone centrale che collegherà gli stessi. Per la materna sono previste due sezioni mentre il nido accoglierà sia divezzi che lattanti.

Un progetto articolato che avrà costo complessivo di circa 2 milioni 600 mila euro. Interventi importanti che come spiega il vice-sindaco Elia Giordanino: “andrebbero da un lato a creare un grande polo scolastico a disposizione non solo del nostro comune ma dell’intera media Valle Po e dall’altro riqualificherebbero un’area centralissima di Rifreddo.”