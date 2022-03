Prendersi cura: al via il progetto scuola-genitori alla Scuola Rodari di Alba

Con grande emozione venerdì 25 marzo tanti genitori e insegnanti si sono ritrovati nell’anfiteatro della Primaria "Rodari" per il primo incontro scuola-genitori sul tema del "Prendersi cura", scelto quest’anno dall’istituto di corso Europa come obiettivo educativo.

Davide Tamagnini, maestro e scrittore, ha invitato tutti a esprimere i propri sogni sulla scuola perché "bisogna partire dai desideri e dalla voglia di mettersi in relazione per generare cambiamento, per costruire una scuola in cui ognuno trovi il proprio posto, dove crescere per diventare migliori insieme agli altri".

La fondamentale alleanza tra genitori e insegnanti prosegue con nuovi appuntamenti. Il prossimo è in calendario per il 1° aprile alle ore 20.45 per una serata in cui condividere esperienze tra arte, musica e teatro, e riscoprire il valore dello stare insieme.

"Invitiamo tutti i genitori a partecipare, vi aspettiamo!", dicono gli organizzatori dai quali arriva intanto un ringraziamento a Culturandia e all'Associazione Genitori Montessori per il “dono” offerto a tutti i partecipanti all'incontro.

Per la partecipazione alla serata è necessario iscriversi attraverso il link https://forms.gle/bLBYbLvUaT6GJd5Q8.