Lpm Bam Mondovì: gli esami strumentali confermano le previsioni...stagione finita per Populini e Giubilato

Le previsioni sull'entità degli infortuni delle due giocatrici della Lpm Bam Mondovì, la schiacciatrice Alessia Populini e il libero Morgana Giubilato, non lasciavano spazio a particolare ottimismo. I referti degli esami strumentali, a cui le due pumine si sono sottoposte sabato scorso, non si sono discostati più di tanto da quanto previsto.

Per Alessia Populini la risonanza magnetica ha confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La giovane schiacciatrice ex Novara nei prossimi giorni dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico, per poi iniziare il percorso di riabilitazione. I tempi di recupero in questo caso si aggirano sui 6 mesi.

Meno grave l'infortunio di Morgana Giubilato, che ha riportato la lussazione della rotula del ginocchio destro, ma senza interessamento dei legamenti. Per il libero siciliano il recupero è stimato in circa 2 mesi, anche se la giocatrice dovrà sottoporsi a una ulteriore visita di controllo.

L'amara certezza, tuttavia, è che per le due giovani e talentuose pumine la stagione è terminata in anticipo. Alle due giocatrici va ovviamente il nostro più affettuoso augurio per un pronto ritorno in campo. Di seguito il comunicato trasmesso dall'ufficio stampa della Lpm Pallavolo Mondovì:

Dopo la prova corale e di orgoglio della Lpm Bam Mondovì, che ha valso l’accesso ai Quarti di Finale di PlayOff, sono arrivati in casa rossoblu gli esiti delle risonanze magnetiche di Alessia Populini e Morgana Giubilato.

Le due atlete, che si sono infortunate ad appena due giorni di distanza, hanno effettuato l’esame presso l’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, nel pomeriggio di sabato.

La risonanza magnetica al ginocchio sinistro di Alessia Populini ha evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, e sarà pertanto necessario ricorrere ad un intervento chirurgico che sarà programmato nei prossimi giorni. I tempi di recupero saranno di almeno 6 mesi.

Giubilato, infortunata al ginocchio destro, ha riportato una lussazione di rotula. Per lei non sarà necessario l’intervento chirurgico, ma verrà rivalutata tra alcune settimane dall’ortopedico Daniele Imarisio, per programmare i tempi di recupero.

Tantissimi i messaggi di pronta guarigione che hanno raggiunto le due pumine, che vogliono ringraziare i molti tifosi del calore e della vicinanza, in questi giorni davvero difficili.