Sci alpino, Campionati Italiani Giovani: Saracco e Barbera secondo e terzo nello slalom di Courmayeur

Tommaso Saccardi si è aggiudicato il primo posto dello slalom maschile valevole per i Campionati Italiani Giovani vincendo la gara tra le porte strette disputata a Courmayeur. L’Emiliano portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, è riuscito a recuperare lo svantaggio della prima run che lo vedeva al terzo posto, grazie ad un’ottima seconda manche in cui ha fissato il cronometro sul tempo complessivo di 1’38″51. Per Saccardi, classe 2001, si tratta del primo titolo italiano giovanile in assoluto nella sua carriera.

Edoardo Saracco (C.S. Carabinieri) ha concluso in seconda posizione, subendo la rimonta del vincitore, a 19 centesimi. Terzo posto a Corrado Barbera (G.S. Fiamme Gialle) attardato di 24centesimi, mentre fuori dal podio Jonas Bacher al quarto posto seguito da Gianlorenzo Di Paolo quinto, dopo un’opaca seconda manche. Sesto Marco Abruzzese, al settimo posto Davide Seppi e a completare la top ten Diego Bucciardini, Lorenzo Bini e Gabriele Sartori.

La gara odierna era anche valevole per il GP Italia Giovani (atleti nati tra il 2001 e il 2005 non appartenenti alle squadre nazionali) e che ha visto la vittoria di Jonas Bacher davanti a Davide Seppi e Diego Bucciardini.