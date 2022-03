Caos in via Bersezio a Cuneo: la nuova viabilità confonde gli automobilisti

Non si può certo urlare al "buona la prima" per la nuova conformazione della viabilità di via Bersezio, a Cuneo. Nella mattinata di oggi (martedì 29 marzo), infatti, lunghe code, profondi rallentamenti del traffico e le annesse proteste hanno visto uniti tutti gli automobilisti di passaggio.

Il problema, il restrigimento della carreggiata a due corsie dato dalla presenza di macchine parcheggiate negli stalli di sosta 'originari', ovvero quelli validi prima della realizzazione dell'incrocio rialzato in corrispondenza di corso Santorre di Santarosa: i lavori hanno portato a invertire i parcheggi, spostandoli su corso Nizza. E a poco, purtroppo, sono valsi cartelli di divieto di sosta sui parcheggi da non utilizzare più.

In merito è stato richiesto il tempestivo intervento del Comune.