"Benessere in cammino": evento pubblico firmato ASLCN2 per la giornata mondiale dell'attività fisica del 6 aprile

Mercoledì 6 Aprile sarà la giornata mondiale dell’attività fisica, e, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, l’ASL CN2, con il supporto del Comune di Alba e la collaborazione dell'Università di Scienze Motorie di Torino, organizza l'evento “Benessere in cammino”, aperto alle persone di tutte le età, per scoprire insieme i benefici della camminata.

La dott.ssa Laura Marinaro, responsabile del Servizio di Epidemiologia e Prevenzione Salute, il dott. Gianluca Toselli, responsabile del Servizio di Medicina Sportiva, la dott.ssa Giorgia Micene, psicologa, referente di Muovinsieme - scuola e comunità in movimento, il dott. Ruben Bertolusso, referente del progetto La salute vien camminando, la dott.ssa Anna Mulasso e la dott.ssa Elena Tuirano, Università di Scienze Motorie di Torino saranno a disposizione e spiegheranno come si dovrebbe camminare in modo corretto. È prevista una prova pratica.

L'evento è gratuito ed è aperto ad un numero limitato di partecipanti: è possibile aderire entro le ore 12 di Lunedì 4 Aprile scrivendo a: epid.alba@aslcn2.it o telefonando al numero 0173/316650.