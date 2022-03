Un nuovo tassello impreziosisce l'ex "Musso", a Saluzzo: ospiterà anche una foresteria

L'ex Caserma Mario Musso di Saluzzo continua ad arricchirsi di nuovi tasselli che vanno ad impreziosirla.

E' di quest'oggi la notizia di un nuovo progetto, approvato dalla Giunta del sindaco saluzzese Mauro Calderoni, per la realizzazione di una nuova foresteria, al primo piano del "Quartiere" (così si chiama oggi l'ex caserma, già oggetto di corposi interventi di recupero).

Per l'Amministrazione comunale, la foresteria è "una struttura che manca in città". E che troverà posto nell'"ala" della musso che si affaccia su piazza Montebello.

L'esecutivo Calderoni ha approvato il progetto definitivo per riqualificare e dare una destinazione agli unici locali dell’ex complesso militare che ancora non

sono stati riutilizzati dopo la partenza degli artiglieri da montagna.

Qui verranno ricavate tre stanze con sei posti letto ciascuna e una da quattro posti letto, per un totale di 22 posti, oltre a bagni, cucina, refettorio e abitazione del custode.

408 mila euro il costo preventivato dell'operazione. I lavori dovrebbero essere avviati in autunno.

Ma non è tutto. La Giunta ha infatti stabilito, in accordo con la Fondazione "Amleto Bertoni", che al pian terreno, di fronte alla biglietteria, sarà ricavato un locale bar.

"Grazie a questa nuova struttura ricettiva – spiega il sindaco Calderoni – il Comune potrà ora organizzare con maggior facilità anche attività residenziali e scambi culturali, senza dover coprire le spese di alloggio.

Crediamo che sia un’ottima opportunità per la città e per far crescere le attività culturali e le occasioni di socialità.

Con questo intervento completiamo la riqualificazione dell’ex caserma, avviata da oltre un decennio e restituiamo ai saluzzesi uno polo socio-culturale all’avanguardia e unico nel suo genere".

Intanto, sono ripresi i lavori di competenza della Provincia di Cuneo sulla manica su corso Piemonte per le aule del liceo "Soleri Bertoni".