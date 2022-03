"Il Piemonte brilla per boicottaggio morale, verbale e materiale verso le ferrovie"

Gentile Direttore,

con riferimento A QUESTO ARTICOLO. Mi pregio di scrivere alcune osservazioni.



Il Prof. Canobbio, estensore del breve quanto incisivo saggio, ben sottolinea il ruolo che aveva la linea Airasca – Saluzzo (– Cuneo) e che potrebbe continuare ad avere se una mano non guidata dall’intelligenza ne avesse decretato la dismissione, almeno nella parte settentrionale: sono trascorsi trentasei anni da quando un Ministro, che, di Signorile, aveva solo il cognome, sull’onda di una smisurata idolatria nei confronti del mondo del trasporto su gomma, fece abbattere la scure su molte linee ferroviarie e le vittime Piemontesi furono, da una parte, la Mondovì – Bastia Mondovì, primigenio collegamento tra la Granda Sud – occidentale ed altre località, prime fra tutte Torino, Capoluogo di Regione e Savona, sbocco marittimo naturale, dall’altra, la tratta pedemontana Airasca – Saluzzo, tra l’altro, da poco tempo, assoggettata ad importanti lavori di manutenzione.



Come a tutti noto, da dieci anni a questa parte, è partita una campagna distruttiva nei confronti della ferrovia e fortemente denigratoria nei confronti di coloro che, a maggior ragione, in questi tempi di crescente inquinamento, congestione stradale ed incremento dei prezzi dei carburanti, ne sostengono la validità e la vorrebbero occupare, anche nelle nostre zone, quel ruolo cardine dei trasporti terrestri.



L’attuale Giunta Regionale, inoltre, agisce in maniera talmente scellerata e vigliacca da trincerarsi dietro fittizie mancanze di fondi, quando, invero, i fondi esistono, ma non vengono richiesti e, non ostanti i lodevoli tentativi della Fondazione storica delle Ferrovie dello Stato per ripristinare la percorribilità in quelle linee abbandonate all’incuria, nonché ai danni del tempo e dei vandali, dal tristemente famoso anno 2012, sembrerebbe mettere in atto ogni e qualsiasi iniziativa tanto per disaffezionare l’utenza dal treno, quanto per creare, in diversi itinerari, interruzioni non appena, in quegli stessi itinerari, si ponga rimedio ai danni in altra progressiva kilometrica. Inoltre, gli stessi attuali inquilini di Palazzo Lascaris non hanno saputo proporre di meglio che fantasticare su di un sistema Hyperloop, costosissimo ed incompatibile con tutti gli altri sistemi di trasporto oppure su di una pista ciclabile affiancata da una strada ordinaria per autobus ad idrogeno tra Pinerolo e Torre Pellice, quando esiste(va) una ferrovia utilizzabile, ma (volutamente?) depauperata dalla selvaggia rimozione della catenaria, per tacere del bieco approfittare dei lavori di miglioria sulla Torino – Savona via Fossano per sostituire con autoservizio l’intera tratta Torino – Fossano, per di più in giornate di forte domanda di mobilità, con tutti gli svantaggi che questo comporta.



Venendo ad esaminare il sistema trasportistico della Provincia di Cuneo, basta osservare una carta geografica od una fotografia satellitare con i confini evidenziati per comprendere che l’asse Moretta – Saluzzo – Cuneo – Limone Piemonte si colloca in posizione mediana rispetto al territorio, decorrendo approssimativamente lungo un meridiano, in direzione Nord – Sud e, pur considerando che la parte ad oriente di quest’asse sia maggiormente popolata ed ospiti molte più attività produttive di quanto non avvenga ad occidente, questo aspetto geografico non dev’essere per null’affatto trascurato.



Chi scrive, viaggiando in autovettura tra Saluzzo e Torino, ha avuto modo di osservare la congestione del traffico, in ispecie intorno alla zona industriale di Torre San Giorgio, più volte citata dalla RAI nei suoi telegiornali Regionali quale esempio di laboriosità in Provincia, zona industriale che potrebbe trarre indubbio vantaggio se la ferrovia potesse trasportare viaggiatori e merci da e per Airasca e Saluzzo o stazioni più lontane; sul fronte viaggiatori, invece, si vedono transitare autobus con pochissimi viaggiatori a bordo, se non francamente vuoti e viene da domandarsi che senso abbia istituire autobus a coprire l’intero percorso tra Torino e Saluzzo, percorso di circa sessanta kilometri: una lunghezza improponibile anche per i tempi di viaggio, oltre all’intrinseca scomodità e soggezione alle avversità meteoriche tipiche del mezzo stradale.



Altrove, anche in quel Meridione troppe volte da noi Settentrionali considerato retrogrado, si lavora per ripristinare il servizio su linee sospese, ma anche dismesse da tempo, come la Alcantara – Randazzo o la Noto – Pachino, mentre, in zone più vicine alle nostre, in Friuli Venezia Giulia, si parla di ripristinare la dismessa Pinzano – Casarsa, che si dirama dalla Gemona – Sacile e, senza scomodare la Svizzera, notoriamente favorevole alle ferrovie, tanto da fare importanti progetti di sviluppo, anche nell’areale Retico, in Lombardia ed in Trentino Alto Adige si parla di costruire nuove linee, per portare il treno dove non è mai arrivato, come, ad esempio, tra Tirano e Mals oppure per riportarlo dove manca da tempo, come a Mori e Riva del Garda.



Il Piemonte, al contrario, brilla per boicottaggio morale, verbale e materiale nei confronti della ferrovia, anche, ma non solo, per notevole ignoranza in materia di Teoria e Tecnica dei Trasporti, visto che le anelate ed osannate piste ciclabili sono presenti, peraltro, in maggior kilometraggio ed in migliore stato di manutenzione, anche in quei territori nei quali ci si adopera per assegnare alla ferrovia la maggior quota di spostamenti di persone e di merci.



Va da sé che, anche sulla nostra via delle risorgive, la pista ciclabile possa essere approntata senza, necessariamente, smantellare, salvo realizzare varianti, quella ferrovia, da qualcuno giudicata inutile a causa dello scarso traffico, allorquando, contemporaneamente, le stesse persone od altre dalla mente di vedute egualmente ristrette, vorrebbero, a gran voce, la costruzione di un’autostrada.



Ovviamente, come già facilmente deducibile da quanto scritto poc’anzi, la tratta compresa tra Airasca e Saluzzo non ha valenza solamente locale, ma, innanzi tutto, costituisce una porzione di un itinerario alternativo tra Torino e Cuneo, che, da Torino Lingotto, sarebbe indipendente dalla linea per Savona e dalla tratta che, a Fossano, si dirama da quest’ultima, per tacere della possibilità di collegare il Cuneese ed il Saluzzese con il Pinerolese e la Val Pellice o di raggiungere, con un breve tronco da Airasca, Orbassano e, da lì, Torino oppure la Valle di Susa evitando il nodo sotto la Mole, il che sarebbe quanto mai utile, massime per il trasporto delle merci.



Allargando l’orizzonte ad altre linee comprese nella Provincia Granda od in stretta vicinanza della stessa, l’analisi deve, necessariamente partire dalla Torino – Pinerolo – Torre Pellice, mutilata nella sua tratta terminale, non ostanti i numerosi affollati autobus che, dopo essersi imbottigliati nel traffico, raggiungono Pinerolo: molti di questi viaggiatori proseguono per Torino, ma debbono sobbarcarsi una tratta d’estremità quanto mai estenuante.



Si deve osservare che, configurando opportunamente la stazione di Airasca, in maniera tale da potervi entrare tanto da Ovest, come da Est, si otterrebbe il duplice risultato di collegare la parte occidentale della Provincia in con il suo Capoluogo di Regione, ma anche raggiungere agevolmente l’areale Pinerolese senza essere penalizzati da retrocessioni.



Analogamente, se, a Sud di Cavallermaggiore, si ricostruisse la bretella facente capo al bivio Savigliano, la zona Sud – occidentale della Granda, ma anche le zone da cui questa è raggiungibile, sarebbero agevolmente collegate con le Langhe, il Roero, il Monferrato e la Pianura Padana, tramite quella linea Cavallermaggiore – Bra – Castagnole Lanze – Asti / Alessandria, ancorché, per il momento, non sia possibile né proseguire, da Asti, in direzione di Casale Monferrato e stazioni successive, segnatamente Mortara e Milano, né, da Nizza Monferrato, in direzione di Cantalupo, Alessandria ed oltre. Anzi, la linea che potremmo definire Pavesiana costituirebbe un ottimo itinerario alternativo tra la Costa Azzurra e la Val Padana, senza toccare grossi nodi, ed impegnando poco o punto linee di grande comunicazione, ivi comprese quelle, un tempo classificate tali, ma, oggigiorno, regredite al rango di complementari; per di più, essendo ancora armata la tratta della Ceva – Carmagnola compresa tra Bra e Narzole, rimettendo in esercizio la sottostazione elettrica in quest’ultima località, si potrebbe assicurare a questa porzione della media Val Tanaro la possibilità di raggiungere tanto il Capoluogo di Regione quanto il Capoluogo di Provincia, semplicemente ripristinando la catenaria fino a Bra ed installandola ex novo da Bra, in direzione di Cavallermaggiore ed oltre: la sottostazione di Narzole potrebbe validamente assicurare l’alimentazione fino a Cavallermaggiore o, in orari di bassi carichi, anche fino a Saluzzo.



Avvicinandosi a Cuneo, se, da un lato, molti Sindaci dei Comuni serviti dalla linea Ceva – Ormea, riaperta all’uso turistico, giustamente, ne sollecitano un impiego anche per il servizio ordinario, stante il sovraffollamento dei pochi autobus, disponibili, dall’altro, la linea Mondovì – Cuneo giace in uno stato di abbandono assai colpevole, poiché costituisce non solo un collegamento tra l’alta Val Tanaro ed il suo Capoluogo di Provincia, ma anche tra la Riviera Ligure, escluso l’estremo Ponente e l’areale Cuneese, segnatamente, le sue vallate e le sue montagne, grazie all’unica diramazione di tutta la linea Savona Torino a non essere orientata a favore di provenienze dalla Mole.



Auspichiamo che le ferrovie trovino nuovamente il posto d’onore che loro compete, benché il cammino da percorrere sia ancora lungo ed arduo: infatti, sabato 26 marzo 2022, il telegiornale Regionale RAI 3 Piemonte, in un articolo dedicato alle prossime elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale di Asti, ha parlato di collegamenti tra le due Città Pompeiane, ma facendo riferimento solamente all’autostrada numero 33 e ad una tangenziale Sud – Ovest ad Asti, di prossima costruzione, utilizzando i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in virtù di chissà quale cavillo od astrusa deroga, visto che quel fondo non prevedeva il suo impiego per infrastrutture stradali ordinarie: nessun cenno al fatto che, tra Alba ed Asti corra una ferrovia, dallo scorso mese di novembre 2021, restituita all’esercizio turistico, ma con piena potenzialità di riprendere quello ordinario, in barba alle panzane che un incompetente Assessore ai Trasporti raccontava per abbagliare l’uditorio in merito a situazioni di presunta gravità.



Grazie,

Roberto Borri