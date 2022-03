A Bra è 'manga' mania con i disegni dell’illustratrice Manuela Fissore

Sailor Moon, Lady Oscar, Candy Candy, Lamù, Mimì, Johnny, Georgie, Ranma, Oliver Hutton e Banjamin Price (in arte Holly & Benji). A tutti è capitato, almeno una volta nella vita, di vedere in tv questi cartoni animati e pensare “Come vorrei essere come uno di loro”. A Bra questo è possibile grazie all’illustratrice Manuela Fissore e alla sua passione per il disegno in stile ‘manga’.

L’occasione per vederla all’opera è stata l’ultima edizione del Mercato della Terra in cui la mangaka ha disegnato dal vivo, trasformando ragazzi e ragazze in avatar con gli occhioni di quei personaggi animati che incarnano le loro stesse speranze, le loro manie, i loro sentimenti e pulsioni.

Manuela Fissore disegna e dipinge principalmente ad acquerello con uno stile leggero e fantasioso, per donare un pizzico di allegria e regalare un sorriso. E ci riesce perfettamente, attraverso opere, che nascono istintivamente dalle emozioni, da un ricordo o semplicemente da una foto, senza schemi precostituiti.

“Nell’ultimo anno - spiega Manuela - ho ricevuto diverse richieste di ritratti personalizzati in versione manga da regalare per eventi speciali ed è sempre un’emozione quando vedo lo stupore negli occhi di chi lo riceve al momento della consegna!”. Partendo proprio da questa sua passione, è arrivata a fare anche performance live di ritratti manga, lasciando piccoli e grandi a bocca aperta.

I suoi disegni sono rimasti chiusi in un cassetto per molto tempo, per poi fare finalmente capolino durante il primo lockdown, come racconta lei stessa. “Avendo rallentato il ritmo della vita frenetica di prima e avendo più tempo a disposizione, ho sentito la necessità di comunicare emozioni e sogni con la mia arte e ho tirato fuori ciò che era rimasto sopito nel tempo. Con i miei disegni vorrei trasmettere spensieratezza, leggerezza e voglia di sognare”.