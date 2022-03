Avvistati cinghiali in centro a Villanova Mondovì

Avvistati alcuni cinghiali all'ingresso del comune di Villanova Mondovì.

E' successo ieri sera, martedì 29 marzo, verso le 22.30, in prossimità di "Marabotto moto". A segnalarcelo è una nostra lettrice che li ha incrociati mentre si trovava in auto, al fine di avvisare anche altri automobilisti e villanovesi e scongiurare eventuali problematiche o incidenti.

Ricordiamo che di recente la Provincia ha rilasciato l’app Spia uno strumento di aiuto per segnalare i tratti pericolosi censiti: una mappa che aiuta a individuare i tratti stradali a più alto rischio di incidente con ungulati.

Come funziona? Una volta installata, è necessario attivarla e lasciarla in background. L’app Spia notifica, con un avviso sonoro attivato tramite la rilevazione approssimativa della posizione del cellulare, la presenza di tratti stradali ad alto rischio di collisione. Nel caso di collisione diretta con un ungulato o con un altro animale selvatico, Spia permette di segnalare il punto approssimativo dove è avvenuto l’incidente mediante un apposito pulsante “Segnala incidente”. Con l’app è infatti possibile segnalare, tramite posta elettronica, le coordinate geografiche approssimative del punto in cui si è verificato l’incidente, identificando automaticamente la tipologia di animale coinvolto (cinghiale, capriolo, cervo, altro). Le segnalazioni di incidenti trasmesse tramite l’app saranno validate ed eventualmente utilizzate nei futuri aggiornamenti.