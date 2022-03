Cinzano testimonia il desiderio di pace con un grande uovo di Pasqua cucito a mano

Un gruppo di quindici signore di Cinzano, frazione di Santa Vittoria d’Alba, appassionate di uncinetto e riunite nel circolo sportivo Zia Gabry, hanno ricoperto con più di 1.000 quadrotti di lana un grande uovo di Pasqua (4 metri di altezza per 1,80 di circonferenza) che è stato posizionato in piazza Europa.



La struttura in ferro ricoperta di rete metallica è stata realizzata da due artisti volontari, Giancarlo Fabbro e Giancarlo Barberis.



Le laboriose uncinettine e i volontari di Cinzano lo hanno fatto con ciò che più li caratterizza: i lavori manuali. Un lavoro certosino da parte delle signore, iniziato a gennaio, subito dopo le festività del Natale.



“Ringraziamo la Cinzano 91 Eventi e altri cittadini che in forma anonima hanno dato il loro contributo in denaro per la costruzione dell’installazione - commenta l’Amministrazione comunale di Santa Vittoria d’Alba -. Con l’augurio che questa ormai imminente possa essere una vera ‘Pasqua di Pace’, esprimiamo il nostro ‘no’ alla guerra”.