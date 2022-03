Frabosa Sottana assegna la cittadinanza onoraria agli Alpini e inaugura il nuovo monumento a Pianvignale

Fine settimana importante per gli Alpini della sezione di Mondovì che, domenica 3 aprile riceveranno dal Comune di Frabosa Sottana la cittadinanza onoraria, in occasione del raduno dei gruppi del 2° raggruppamento.

"Per la fedeltà e la dedizione alla Patria in tempo di guerra e di pace, per i valori di eroismo, di impegno morale e civile, di rispetto, altruismo e generosità, per l’esempio di abnegazione e solidarietà, per la continuità di legame con la nostra terra e le nostre generazioni, simbolo di encomiabile coesione sociale, e per essersi sempre resa degna di profondo apprezzamento e di viva simpatia da parte della cittadinanza e di tutte le comunità a favore delle quali, con preziosa opera, ha portato soccorso e conforto in occasione di molteplici eventi calamitosi".