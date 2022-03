Pian Munè di Paesana: “Mangia e Cammina” confermata

Mancano pochi giorni alla nuova edizione della “Mangia e Cammina” di Pian Munè di Paesana che si svolgerà sabato 2 aprile.

Si registra il quasi esaurito per i posti disponibili ma restano ancora alcune partenze disponibili per gli ultimi che vogliono partecipare!

Le previsioni al momento non segnalano particolari difficoltà e gli organizzatori sono pronti a gestire ogni condizione meteo per garantire lo svolgersi di questo importante momento di festa e condivisione.

La situazione sugli itinerari è la stessa dell’ultimo mese: si parte su sterrato e si incontra la neve quasi in cima, dove tratti di possibile ghiaccio richiedono l’utilizzo dei ramponcini e una pila o torcia frontale per affrontare il percorso in sicurezza.

Il noleggio o l’acquisto dei ramponcini è possibile presso Isaia Sport in via Roma a Paesana telefonando al numero 0175 945900

Si consiglia inoltre abbigliamento tecnico da trekking e un cambio nello zaino.

Il ritrovo è all’orario deciso insieme presso il Rifugio Pian Munè a quota 1535 metri.

Ultime iscrizioni all’evento scrivendo su whatsapp al numero 3286925406