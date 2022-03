San Michele Mondovì ha aderito alla Giornata della gentilezza ai nuovi nati

Era stato il primo comune ad aderire alla giornata regionale del Piemonte Gentile e Cortese e San Michele Mondovì si conferma pioniere nel portare avanti iniziative volte a promuovere le pratiche verso la comunità (leggi qui).

Lo scorso 21 marzo, per celebrare al meglio la Giornata Nazionale della Gentilezza, il comune ha pensato ai nuovi nati del 2021: iola, Anas, Angelo, Linda, Fabio, Aya, Matteo, Samuele, Saja, Khadija, Enrico, Alessandro, Lisa, Lorenzo, Mia e Jannat.

"In un momento complesso come quello che stiamo vivendo" - spiega Serena Ivaldi, assessore alla gentilezza - “dare il benvenuto al nostro futuro, attraverso la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire."

Al momento il benvenuto è stato 'virtuale', ma l'amministrazione ha in programma uno splendido progetto: piantumare un albero per ogni bimbo nato nel 2020 e nel 2021 sul camminamento ciclopedonale che presto verrà inaugurato verso San Cristoforo.

"Ogni piantina" - spiega Ivaldi - "avrà una targhetta con il nome del bambino o della bambina, sarà un bel mondo per lasciare un segno tangibile del benvenuto che vogliamo dare ai nuovi nati".