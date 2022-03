Un ultimo aperitivo per Mario: i colleghi della Panealba ricordano l’amico vittima di un incidente

"Una volta al mese ci incontravamo per un aperitivo e una serata da trascorrere insieme e proprio il giorno prima dell'incidente Mario ne aveva organizzato uno, per lo scorso sabato. Abbiamo deciso di vederci lo stesso, per lui e per noi, per sentirlo ancora qui".



A parlare è Simona, collega e amica di Mario Gjergji, il 24enne vittima dell’incidente stradale che gli è occorso domenica 20 marzo, mentre a bordo della sua moto stava percorrendo la Fondovalle Tanaro al rientro da una gita. I suoi amici e colleghi di lavoro alla PaneAlba lo hanno voluto ricordare così, scrivendogli una lettera di saluto.



"Ciao amico mio,

in questo momento siamo qui, nel giorno in cui dovevamo vederci. In quello che sarebbe stato il tuo posto ci rimane una sedia vuota e un bicchiere di vino. La Panealba ci ha fatti conoscere, la vita ci ha resi amici inseparabili e le esperienze fuori più forti.



Se c’è una cosa che ci ricorderemo sempre è la tua risata contagiosa, il tuo modo di essere e la tua vivacità, che ci mettevano sempre di buon umore. Riuscivi sempre a capire tutti noi senza chiedere nulla in cambio.



Perché tu eri così… . Avevi sempre 5 minuti per ognuno di noi con il tuo solito 'caffettino'. Eri quello che ognuno di noi vorrebbe essere: sincero, forte, altruista, bello e potremmo continuare così all’infinito.



Ci hai lasciato spezzandoci il cuore. Ti porteremo sempre insieme a noi, nei nostri cuori, pensieri e a tutti gli aperitivi che faremo.



Ogni volta che guarderemo il cielo, vedremo il tuo volto sorridente. Non lasceremo che la nostra amicizia finisca malgrado la tua scomparsa.



Tu sarai sempre la stella più luminosa del cielo.

Ti vogliamo davvero tanto bene".



Simona, Gianluca, Aleksandra, Massimo, Beatrice e Marika