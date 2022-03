Ennesimo atto vandalico a Trinità: danneggiata la panchina del bue

Piccolo stillicidio di atti vandalici a Trinità , denunciati in primis dalla sindaca Ernesta Zucco .

"L'ultima bravata", come la definisce il primo cittadino, ha visto come oggetto la panca artistica realizzata da Sergio Sciandra, con un fregio raffigurante la figura di un bue, al quale sono stati danneggiati un corno e gli occhi.

Il manufatto artigianale, scolpito con la motosega, fu inaugurato nel 2021 in occasione dell'annuale Fiera "dij Poco e dij Bigat", la diciassettesima edizione, allo scopo di offrire un luogo di sosta alle persone che al pomeriggio si ritrovano per fare due parole in compagnia.