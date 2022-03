Caro gasolio, Unatras Confartigianato: "Fornire liquidità ai trasportatori. Nessun fermo il 4 aprile"

Dopo i provvedimenti emergenziali per l’autotrasporto merci varati dal Consiglio dei Ministri con il Decreto “Ucraina”, per Unatras è assolutamente prioritario che le ingenti risorse stanziate col fondo da 500 milioni di euro dedicate al caro gasolio arrivino velocemente alle imprese che stanno subendo pesantissimi effetti dall’aumento vertiginoso dei prezzi.



Unatras, il coordinamento delle maggiori associazioni dell’autotrasporto in Italia, attualmente presieduto da Confartigianato, in questa difficilissima fase per la tenuta del comparto dell’autotrasporto merci è impegnata costantemente nel confronto col Governo e sta assicurando agli uffici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tutto il proprio contributo per stabilire la migliore e più efficace modalità per fornire in maniera tempestiva liquidità agli autotrasportatori.



«Proprio per questo – commenta Claudio Berardo, rappresentante territoriale degli Autotrasportatori di Confartigianato Cuneo – apprezzando l’impegno della viceministra Bellanova nel far comprendere il ruolo essenziale dell’autotrasporto, riteniamo indispensabile continuare a lavorare col Governo per trovare soluzioni utili a sostenere le imprese del comparto a cui destinare rapidamente le risorse previste e ribadiamo la revoca del fermo nazionale dei servizi del prossimo 4 aprile».