Roberto Re festeggia i 30 anni di attività con tre serate di formazione dedicate alla Leadership

Quest’anno HRD Training Group, la società di formazione personale fondata da Roberto Re, compie 30 anni. Un lungo periodo, in cui l’azienda è arrivata a disporre di un team di oltre 150 collaboratori, distribuiti in 37 centri in tutta Italia, e ha registrato circa 500.000 partecipanti ai corsi e oltre 1.000.000 di libri venduti. Un ricorrenza molto importante, dunque, che Roberto Re ha deciso di festeggiare con tre serate dedicate alla leadership, che hanno visto la partecipazione di importanti personaggi dell’imprenditoria, della formazione e dello sport.

Ad alternarsi sul palco virtuale dell’evento “Leadership 30… e Lode!”, svoltosi il 14,15 e 16 marzo, sono stati Giovanni Amato, Alfio Bardolla, Sergio Borra, Flavio Briatore, Maurizia Cacciatori, Max Calderan, Claudio Cecchetto, Robert Dilts, Mirco Gasparotto, Massimo Giusti, Giusy Versace e Walter Zenga.

Nel corso delle tre serate il tema della Leadership è stato affrontato da angolazioni diverse, in base all’esperienza degli ospiti coinvolti. Il 14 marzo, a parlare del tema “Leader di Te Stesso” sono stati Robert Dilts, uno dei padri della Programmazione Neurolinguistica, formatore e coach di fama internazionale; Max Calderan, detto "The King of Desert", che sfida in solitaria i deserti più impraticabili e le leggi della scienza; Giusy Versace, ex atleta paralimpica, la prima nella storia italiana a correre con amputazione bilaterale; e Massimo Giusti, psicologo, psicoterapeuta, coach e autore del manuale "Psicologia Non Convenzionale".

Ad esplorare qual è il “Talento del Leader”, il 15 sera, sono stati Maurizia Cacciatori, storica capitana della nazionale italiana di pallavolo; Claudio Cecchetto, produttore discografico, talent scout e "visionario" della musica italiana; Walter Zenga, l’"Uomo Ragno", uno dei più grandi portieri e allenatori di tutti i tempi; e Sergio Borra, Presidente e Master Trainer di Dale Carnegie Italia, con oltre 30 anni di esperienza nella formazione manageriale e aziendale.

Infine, la terza serata, il 16, ha visto riuniti per parlare di “Leadership e Business” Alfio Bardolla, fondatore di Alfio Bardolla Training Group, imprenditore e pioniere della formazione finanziaria personale in Italia; Flavio Briatore, uno dei più grandi self-made man italiani, imprenditore conosciuto in tutto il mondo e manager storico della Formula1; Giovanni Amato, Co-Fondatore di Facile Ristrutturare, una straordinaria storia di successo; e Mirco Gasparotto, altra incarnazione del "self-made man italiano", partito come fattorino e oggi imprenditore di enorme successo.

Nel corso delle tre serate, Roberto Re ha intervistato i diversi personaggi, fornendo poi al pubblico collegato suoi interventi formativi dedicati all’argomento. L’evento ha visto la partecipazione complessiva di circa 1.200 persone, di cui più o meno la metà non avevano mai usufruito dei corsi di HRD Training Group e si sono dunque avvicinati per la prima volta a questa modalità di formazione personale.

I video della serata saranno disponibili fino al 30 aprile sul gruppo Facebook dedicato all’evento, previo il pagamento di un ticket di almeno 30 euro, acquistabile fino al 15 aprile. Tutto il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza agli enti no-profit Exodus di Don Mazzi, Amref e Disabili No Limits. Un modo per formarsi a livello personale, facendo al contempo del bene.





https://robertore.com/leadership-30-lode/





* * *

Roberto Re

30 anni di esperienza “sul campo”, più di 400.000 partecipanti ai suoi corsi, migliaia di giornate d’aula e centinaia di Personal Coaching, fanno di Roberto Re uno dei numeri 1 della formazione europea. L’eccezionale comunicativa, l’instancabile energia, la carica motivazionale che è in grado di trasmettere sono le sue caratteristiche principali, alle quali va aggiunta una non comune conoscenza della natura umana e di tutte le più aggiornate tecniche e strategie per il cambiamento, che ne fanno uno straordinario “coach” personale. Roberto Re ha lavorato tra gli altri con imprenditori, manager di aziende, personaggi dello spettacolo, calciatori e atleti, tra cui Jessica Rossi, medaglia d’oro olimpica nel tiro a volo nelle Olimpiadi di Londra 2012 e allenatori di squadre di calcio Nazionali e di serie A, ad esempio Roberto Mancini. Nel 1992 è uno dei soci fondatori di HRD Training Group, società leader in Italia nella formazione manageriale e comportamentale, della quale è Master Trainer. I suoi libri, tra cui “Leader di te stesso”, “Smettila di incasinarti” e “Cambiare senza paura”, hanno superato le 900.000 copie vendute.