Traghetti estivi per la Sardegna

Per gli amanti dei viaggi che, provenendo da ogni parte d'Italia, hanno intenzione di scegliere come meta per la propria vacanza estiva la Sardegna ed il suo splendido mare, le possibilità cui giungere all'isola per via marittima, sono amplissime ed anche a dir poco economiche.

La migliore tra queste è sicuramente l'opzione traghetto, prenotabile su molti siti come ad esempio Traghetti Sardegna , con il quale è possibile scegliere le compagnie con cui partire dai porti italiani di Genova, se la partenza avviene dal Nord Italia, Civitavecchia, Livorno, Piombino, se si parte dal Centro, Napoli ed infine Palermo, se invece dal Sud Italia. La tratta del traghetto si può selezionare in base alla destinazione desiderata uno tra i numerosi porti che la Sardegna offre: Olbia, Porto Torres, Santa Teresa di Gallura, Arbatax, Golfo Aranci ed ovviamente Cagliari. Il sito offre la possibilità di decidere con quale compagnia il cliente preferisce viaggiare tra le più importanti ed affidabili agenzie del settore: BluNavy, Corsica Linea, Grandi Navi Veloci, Grimaldi Lines, La Meridionale, Moby, Sardinia Ferries e Tirrenia.



La compagnia selezionata dal cliente offre una vasta gamma di scelta per quanto riguarda la sistemazione interna al traghetto; infatti al momento della prenotazione è possibile selezionare il semplice passaggio ponte, le poltrone reclinabili o, per coloro che richiedono un'esperienza assolutamente da non dimenticare, le cabine, le quali, seppur presenti in un numero limitato, sono munite di servizi privati ed altri comfort per un massimo di quattro persone a cabina.

A bordo del traghetto, col fine di rendere maggiormente godibile la traversata, la compagnia offre la possibilità si usufruire di alcune aree giochi per bambini, permette di connettersi al wifi senza nessun costo aggiuntivo, di godersi un bel film al cinema, di gustarsi deliziosi pasti nei ristoranti a bordo; in aggiunta ai già citati, è possibile usufruire di molti altri servizi, scelti appositamente per il cliente: uno tra questi riguarda senz'altro il trasporto-mezzi, che consiste nella possibilità del cliente di caricare sul traghetto uno o più veicoli su richiesta. La durata del viaggio inoltre varia da tratta a tratta: la più breve ad esempio consiste nella Livorno-Olbia e dura all'incirca 5 ore e 30 minuti, prenotando sul sito https://www.traghettiperolbia.it , invece la più lunga, ovvero la Civitavecchia-Cagliari arriva a durare addirittura 14 ore e 30 minuti.



I prezzi della traversata variano in base al numero e all'età delle persone presenti (chiaramente il prezzo per bambini e ragazzi sarà ridotto rispetto a quello per gli adulti), alla sistemazione prescelta, al numero di veicoli, alle date di prenotazione ed alla scelta dei porti di partenza e di arrivo; tuttavia i prezzi rimangono abbordabili e parecchio convenienti per coloro che hanno intenzione di viaggiare con ogni comfort immaginabile senza spendere troppo denaro.

Spesso infatti il sito stesso propone delle offerte imperdibili con destinazione la Sardegna ed in questo senso è possibile prenotare direttamente dal sito in modo facile, veloce e molto intuitivo, l'assistenza è attiva sette giorni su sette e la media voto delle recensioni rilasciate da coloro che hanno provato il servizio di trasporti-Sardegna è di 4.86 stelle su un massimo di 5.



Da tali recensioni così incoraggianti e positive si deduce dunque quanto il servizio proposto sia di ottimo livello e garantisca una certa sicurezza nel pagamento, ma soprattutto quanto sia utile ai viaggiatori che si approcciano per la prima volta a questa tipologia di trasporti non del tutto usuale.