Il nuovo appello dell'A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero per Pascal

L’Associazione nazionale protezione animali e ambiente - A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero non si vuole arrendere: continua a cercare una casa per Pascal!



Tanti cani, tutti diversi, nel tempo sono riusciti a trovare casa, ma non Pascal.

Sono passati mesi da quando la sua famiglia ha dovuto rinunciare a lui, ma purtroppo per Pascal nessuno ancora ha chiesto di lui.



Sicuramente è un cane come tanti, non ha nulla di particolare, ma pensiamo che questo non debba essere un motivo per vivere in canile. Pascal ha un carattere molto dolce, affettuoso e bisognoso di un profondo contatto umano. Va d’accordo con gli altri cani e con i gatti, ha vissuto in famiglia quindi non riesci ad abituarsi alla vita nel box, è arrivato al limite della sopportazione… aiutateci a salvarlo da questo triste destino.



Per informazioni e adozioni:

Cesare 335 8129997 - Claudia 3429494758

Pagina Facebook: Anpa Alba Langheroero