A Mondovì e Savigliano tamponi rapidi gratuiti per studenti e personale scolastico

Dal 4 aprile sarà possibile per tutti gli studenti e il personale scolastico di ogni ordine e grado (eccetto università) effettuare gratuitamente ad accesso diretto i tamponi antigenici rapidi per sorveglianza Sanitaria come previsto dal D.L. 07/01/2022 n°1 per la gestione di contatti in ambito scolastico di infezione da SARSCoV-2 presso i seguenti HOT SPOT:





MONDOVI’ - Presidio Ospedaliero Via Vecchia di Cuneo

Dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 11.30

SAVIGLIANO - Presidio Ospedaliero accesso via Stevano