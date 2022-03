Centri vaccinali anti Covid-19 in Granda: via alle modifiche di orario da lunedì 4 aprile

Si modificheranno a partire da lunedì 4 aprile le modalità di vaccinazione anti Covid-19 realizzate tramite convocazione diretta o adesione sul portale 'ilpiemontetivaccina', e ad accesso diretto per le categorie over12 con 1^ dose e soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da oltre 120 giorni e intendono fare la dose booster.



Per queste categorie saranno disponibili i centri vaccinali dell'ospedale SS. Annunziata di Savigliano (martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 19.30), dell'ospedale SS. Trinità di Fossano (il lunedì dalle 14.30 alle 19.30), dell'ospedale civile di Saluzzo (il venerdì dalle 14.30 alle 19.30) e dell'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì (mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 19.30)



Per adesione sul portale 'ilpiemontetivaccina' e per convocazione diretta sarà disponibile l'ospedale Poveri Infermi di Ceva dalle 14.30 alle 19.



Ancora dal 4 aprile, a Borgo San Dalmazzo le adesioni sul portale 'ilpiemontetivaccina' e per convocazione diretta saranno disponibili al Poliambulatorio ASL Cn1 di piazza Don Raimondo Viale il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 19.30; l'accesso diretto per le categorie sopra riportate sarà permesso il solo lunedì dalle 14.30 alle 19.30.