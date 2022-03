"Buon compleanno Aldo Nicolaj" si apre la stagione di teatro amatoriale al Magda Olivero

Al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, dal 7 aprile inizierà anche la stagione di teatro amatoriale, organizzata da Ratatoj e Comune di Saluzzo in collaborazione con Compagnia Primoatto Saluzzo, Teatro Prosa Saluzzo, Compagnia Kabuki di Bagnolo, Corte dei Folli di Fossano, Compagnia Teatro del Poi di Bra, Compagnia Le Cercle Rouge di Busca.

Ad inaugurare la stagione, giovedì 7 aprile, lo spettacolo “Buon compleanno Aldo Nicolaj”: un omaggio al drammaturgo fossanese Aldo Nicolaj, in occasione del centesimo anniversario della nascita. Quattro atti unici, quattro monologhi, interpretati da attori di quattro diverse compagnie teatrali locali, per un excursus nella produzione di Nicolaj: la Compagnia Teatro Prosa Saluzzo, Corte dei Folli di Fossano, Teatro del Poi di Bra e Kabuki di Bagnolo.

Quattro piccoli gioielli di arguta comicità per questo grande autore del Novecento italiano.

A seguire, venerdì 6 maggio, “Taxi a due piazze” di Ray Cooney, con la compagnia Teatro del Poi di Bra. Che sia difficile, se non impossibile, stare con due piedi in una staffa o, peggio ancora, in una scarpa, è risaputo e ce lo dimostra questo classico della commedia brillante creato da Ray Cooney.

Il protagonista è il taxista Mario Rossi, un uomo dal nome più banale dell’universo, l’aspetto sostanzialmente ordinario, con un lavoro comune ed una vita dannatamente semplice: bella casa, moglie innamorata, abitudini consolidate, una vita apparentemente tranquilla se non fosse per il fatto che… Mario l’ha moltiplicata per due.

La stagione amatoriale proseguirà venerdì 20 maggio con il musical di Corrado Vallerotti e Chiara Rosso “Criminalmente bella” della Compagnia Teatrale Primoatto Saluzzo. In un locale notturno di una ipotetica New Orleans degli anni ’20, avviene un delitto: un poliziotto chiamato ad indagare su un traffico di droga viene trovato morto.

Tra canzoni blues, risate, balletti, continui colpi di scena e whisky che scorre a fiumi, ad indagare sul delitto viene inviato un improbabile detective, Joe Bravo. Tra sensuali ballerine, cantanti e spietati killer, riuscirà a risolvere il più intricato caso della sua vita di detective (da strapazzo)?.

A chiudere il cerchio, sabato 4 giugno, “Il Grande Gatsby ovvero l’arte del fallimento” di Nicola Manuppelli, con la Compagnia Le Cercle Rouge di Busca.

“Il Grande Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald contiene tutte le matrici passate e future dell’arte del raccontare storie negli Stati Uniti. È uno scritto di formazione e di riti di passaggio e al tempo stesso un romance, una storia d’amore, sull’amicizia e sul tradimento. Una messa in scena del sogno americano e della promessa di quel sogno ed infine del fallimento e del successo descritto da un autore che provò sia l’uno che l’altro.

Il costo del biglietto per gli spettacoli di teatro amatoriale è di 8 euro.

Maggiori informazioni su www.cinemateatromagdaolivero.it. Come da DPCM, per accedere al teatro è necessario essere in possesso di super green pass e mascherina FFP2.

Informazioni e prenotazioni per gli spettacoli di teatro prosa amatoriale al numero 351 9038507 (chiamate e whatsapp) o all’indirizzo mail primoatto2011@libero.it.