Matteo Olivetti a Barge nell'ambito della mostra dedicati a Ivrea, città industriale

Dopo l’inaugurazione della mostra “Architetture Emozionali - Volti e luoghi di Ivrea città indurstriale del XX secolo” che ha avuto luogo a Barge, presso i locali dell’Ex Officina Ferroviaria, continuano gli appuntamenti legati al mondo Olivetti.

Il 9 aprile alle ore 17 sarà infatti coinvolto all’interno del percorso della mostra uno dei protagonisti di questa storia industriale, Matteo Olivetti.

Matteo Olivetti, discendente di Camillo e Adriano, è architetto ed esperto di archeologia industriale e della storia della propria famiglia.

Sarà proprio lui a raccontare l’esperienza vissuta in prima persona nel progetto fotografico della mostra, parlandoci del riflesso delle persone all’interno della fotografia e del rapporto tra architettura ed archeologia industriale.

Un passaggio obbligatorio ed estremamente interessante coinvolgerà invece l’importante ospite nel racconto della storia della propria famiglia, naturalmente intrecciata con quella della storica azienda Olivetti.



A fare da fil rouge nel progetto Cave.a, perno attorno a cui ruotano questo ed altri eventi, sarà un approfondimento sulla memoria, che si perpetua come riflesso di vite vissute, attraverso i monumenti architettonici.

Cave.a è un progetto del Comune di Barge che vuole, in diverse fasi, recuperare, restaurare e restituire la memoria storica e culturale di un luogo caratteristico come le cave del Montebracco, assieme ai suoi protagonisti e ai suoi decenni, ripercorrendo i passi di un’evoluzione che porta sino ai giorni nostri, giorni in cui come una crisalide, questo luogo possa essere protagonista di una nuova trasformazione.

La mostra “Architetture Emozionali - Volti e luoghi di Ivrea città industriale del XX secolo” è visitabile presso i locali dell’Ex Officina Ferroviaria di Barge tutti i sabati, dalle ore 14,30 alle ore 17,30, fino al 16 aprile 2022.

Possibilità di apertura in orari diversi, solo su prenotazione al numero 0175/347650.