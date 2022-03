7 Minuti con Flavia Monteleone: è Paola Molinaro titolare Centro Pavimenti e Tende (Manta) la protagonista della nuova puntata

Questa sera e per ogni mercoledì, andrà in onda alle ore 21, in diretta Facebook e sulla home page di TargatoCN - LaVocediAlba, 7 MINUTI con Flavia Monteleone, programma video che racconta le persone e le aziende che contano della provincia di Cuneo ma che da questa edizione vede come ospiti anche vari primi cittadini.

La protagonista della nuova puntata è Paola Molinaro titolare Centro Pavimenti e Tende (Manta).

Il programma offre la possibilità di conoscere da vicino persone e imprese cuneesi che contano nei più disparati comparti. Un excursus nella storia dei successi imprenditoriali della Granda, che guarda al privato e ai sogni degli imprenditori, con una speciale attenzione rivolta al futuro e ai giovani che accettano la sfida e la scommessa di intraprendere con coraggio e rinnovato entusiasmo.

Chi vuole proporre aziende e persone per le future puntate di 7MINUTI può scrivere a media@morenews.it