Dal Circolo ACLI di Ceriolo 1200 euro per gli sfollati ucraini

Sono stati un centinaio le persone che hanno partecipato alla cena solidale a favore dei rifugiati della Ucraina del circolo ACLI di Ceriolo, in collaborazione con la Famija cerioleisa, nella frazione di Sant’Albano Stura.

Daniela Demilito, una dei promotori dell’iniziativa, si dice soddisfatta del risultato ottenuto: “in un momento così difficile come questo il risultato della serata ci fa sperare e dimostra che l’unione e l’allegria sono armi importanti contro il brutto che stiamo vivendo.

A nome di tutto il direttivo del circolo ringrazio chi ha partecipato alla serata e le aziende che ci hanno omaggiato con i loro prodotti permettendoci di raccogliere una bella cifra da devolvere in beneficenza”.

Il circolo ha donato all’associazione Arca Solidale la notevole cifra di 1200 euro che permetterà all’associazione di sostenere alcune famiglie ucraine presenti sul territorio di Sant’Albano che presto ne accoglierà altre.

Arca Solidale ha inoltre lanciato una raccolta fondi per finanziare le attività a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto e la gestione degli sfollati presenti in Ucraina e quelli che stanno cercando riparo nei Paesi vicini. Fondi necessari per rispondere sia ai bisogni umanitari di chi è rimasto in Ucraina e dei profughi che cercano asilo oltre confine.

L’iniziativa del circolo di Ceriolo è ammirevole, in pieno spirito con la grande famiglia delle ACLI, ha unito la solidarietà ad un momento conviviale permettendo così di far passare il messaggio che uniti e insieme si possono alleviare molte difficoltà.