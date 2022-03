Calcio Serie D: Bra, che rimonta! Da 0-2 al 3-2 contro il Ligorna

Folle, avvincente partita all' "Attilio Bravi" tra Bra e Ligorna. I giallorossi vincono 3-2 grazie ad una splendida rimonta costruita nel secondo tempo. Genovesi avanti di due reti al 45' (Cericola, Cipolletta) ed in pieno controllo del match. Poi tre reti dei padroni di casa e risultato ribaltato. Decisivi gli ingressi, a partita in corso, di Marchisone (in rete su rigore) e Pavesi (autore del 2-2).

LA CRONACA

Squillo Bra al 17' con un tentativo di Capellupo su punizione, palla fuori di poco. Alla prima chance il Ligorna passa. Cericola finalizza una bella azione avviata da Donaggio sull'out di destra, trafiggendo Tunno con una conclusione implacabile: 0-1. In giallorossi rispondono con Ferla, ancora da palla inattiva. Leggermente impreciso il suo colpo di testa su un corner calciato da Capellupo. Gli ospiti amministrano bene, addormentando la partita e bloccando sul nascere le azioni avversarie. E con grande cinismo raddoppiano, al minuto 43. Nuova dormita della difesa braidese, Casanova ha tutto il tempo per crossare in mezzo trovando il letale colpo di testa di Cipolletta: 0-2 e primo tempo in archivio.

Floris mischia le carte, ad inizio ripresa, con un triplo cambio: Marchisone, Pavesi e Sia rilevano Bongiovanni, Masawoud e Ferla. Capellupo da fuori area, alto sulla traversa. Bra a corto di idee e troppo spesso costretto a lunghi lanci che si perdono tra le maglie dei difensori genovesi. Non rimane che la conclusione da lontano: Tuzza non inquadra la porta al 62'. La sfida si riapre al 67'. Mani di Casanova in area di rigore, l'arbitro decreta il penalty. Marchisone non sbaglia, 1-2. Bra on fire, Ligorna improvvisamente alle corde. I giallorossi agguantano il pari al 71'. Perfetto controllo al limite dell'area di Pavesi, abile pure a girarsi e battere a rete. Colleoni infilato per la seconda volta in tre minuti, 2-2. Ancora Marchisone insidioso, il portiere ne respinge un tiro centrale. Sfida aperta e vibrante: ospiti ad un passo dal nuovo vantaggio a dieci dalla fine ma Donaggio sciupa a pochi metri da Tunno. Il gol arriva ma è del Bra. Corner di Marchisone, Tos calcia al volo con perfetto tempismo. Colleoni è prodigioso e devia sulla traversa ma ancora Tos è lesto ad anticipare tutti e gonfiare la rete: 3-2, apoteosi Bra. Cinque minuti di recupero e tanta sofferenza, fino alla fine, per i ragazzi di Floris ma il risultato non cambia più.

TABELLINO

Bra (3-4-1-2): Tunno, Tos, Rossi, Marchetti; Bongiovanni (49' Marchisone), Daqoune, Capellupo, Di Benedetto (61' Magnaldi); Tuzza (86' Mirabelli); Masawoud (49' Pavesi), Ferla (49' Sia). A disp: Coria, Magnaldi, Ternavasio, Sia, Pavesi, Quitadamo, Doda, Mirabelli, Marchisone.

Ligorna (3-4-2-1): Colleoni, A.Garbarino, Cipolletta, Scannapieco; Placido (85'Gomes De Pina), Botta, Casanova (76' Gerbino), Calcagno (69' Lipani); Silvestri (21' Bacigalupo), Donaggio; Cericola. A disp: Cannavale, Bacigalupo, Gomes De Pina, Raja, Lipani, Alberto, L. Garbarino, Gerbino, Bacherotti

Gol: Cericola 18', Cipolletta 43', Marchisone (rig) 68', Pavesi (71'), Tos 84'

Ammoniti: Daqoune, Cipolletta

Espulso: Quitadamo per proteste (in panchina)

Arbitro: Giuseppe Scarpati di Formia; assistenti Daniele Antonicelli di Milano e Ivan Alexandrovic di Bari