Volley A2M. Cuneo, doppio appuntamento interno: venerdì c'è Lagonegro, domenica il derby con Mondovì. Bisotto:"Obiettivo bottino pieno" (VIDEO)

Con il recupero di venerdì 1 aprile inizia un periodo intensissimo di gioco per la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, che vedrà impegnata la squadra allenata da Roberto Serniotti per ben tre volte nel giro di sette giorni: venerdì pomeriggio alle 18.30 il recupero della 24ª giornata con Lagonegro, domenica 3 aprile alle 18 la 26ª giornata con Mondovì: entrambe le partite si giocheranno al palasport di San Rocco, poi giovedì 7 aprile alle 20.30 la gara in trasferta a Porto Viro che chiuderà ufficialmente la regular season dei piemontesi.

Che possono ancora rivoluzionare la loro classifica. Attualmente Cuneo occupa la quinta posizione con 40 punti, uno in meno di Castellana Grotte (41), a quattro distanze da Reggio Emilia (44) ed a 6 da Santa Croce che di punti ne ha 47. Per Botto e compagni, però, i punti a disposizione sono 9 e, considerando che agli avversari ne restano solo 3, l'obiettivo di centrare la seconda posizione è tutt'altro che utopico.

"Noi partiamo con l'intenzione di fare bottino pieno - è il mantra ripetuto da tutti i giocatori di Cuneo, Francesco Bisotto compreso -, poi vedremo cosa faranno gli altri".

"Finalmente possiamo tornare a giocare - dice il libero della BAM Acqua S. Bernardo - e di questo ne siamo felici. Con Lagonegro non sarà facile, sappiamo che sono duri da battere. Loro hanno bisogno di punti per sigillare i playoff, mentre noi per restare nella parte alta della classifica, quindi le motivazioni sono forti per entrambe le squadre".

Contro Lagonegro i cuneesi ritroveranno il loro ex compagno di squadra, il palleggiatore Matteo Pistolesi, oggi regista nella compagine lucana: "Un buon palleggiatore - continua Bisotto - che fa girare molto bene l'opposto Argenta e che in alcune occasioni può essere temibile anche a muro".

Il giovane "Biso" si spinge a parlare del derby con Mondovì: "Sarà una partita calda, speriamo ci sia più pubblico possibile a darci una mano. Loro non hanno più nulla da perdere e verranno qui carichi per fare risultato, dipenderà da noi metterli sotto fin da subito".

