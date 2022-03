A Marene domenica 3 aprile il primo trofeo di regolarità “Terre Cuneesi”

Si svolgerà domenica prossima, 3 aprile, a Marene il primo trofeo di regolarità Terre Cuneesi, organizzato da Claudio Cuteri, presidente del team “Savigliano Corse” e dall’amministrazione comunale.



Si tratta di un trofeo di auto sportive e storiche che si svolgerà nelle campagne marenesi fino a Cervere passando per Grinzano.



Spiega l’assessore allo Sport del Comune di Marene, Alberto Deninotti: “La decisione di organizzare questo evento risale al periodo pre covid. Sono contento che Claudio Cuteri abbia apprezzato e accettato il mio invito di organizzarlo a Marene. Il Trofeo porterà equipaggi da tutto il Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta. È importante continuare ad investire sullo sport e il turismo. La promozione del nostro Comune è fondamentale se vogliamo che Marene continui ad essere un polo attrattivo nel contesto della provincia di Cuneo”.



Commenta dal canto suo Cuteri: “Dopo 27 anni la Savigliano Corse ripropone a Marene una manifestazione di regolarità per auto storiche e di interesse sportivo collezionistico. Ho apprezzato la volontà dell'amministrazione di promuovere questo evento e di far ripartire le attività della cittadina dopo due anni di stop forzato. La manifestazione si svolgerà nella giornata di domenica 3 aprile e sono certo che vedrà la partecipazione di numerose autovetture, che per tre ore transiteranno per le vie di Marene e zone limitrofe”.

Appuntamento, quindi, domenica in piazza Carignano a Marene a partire dalle ore 10 per la partenza. L'arrivo, dopo un ampio tour, è previsto intorno alle 13.