Le preghiere dei saluzzesi dell’antico Laudario si riascoltano in Duomo davanti all’altare della Deposizione

Domenica 3 aprile alle 21, in Duomo saranno letti alcuni versi tratti da “Il laudario di Saluzzo” in occasione della conclusione del restauro dell’ altare della Deposizione e del cammino quaresimale.

L’altare, un complesso di statue policrome in terracotta, realizzate intorno al secondo decennio del 1500, una rappresentazione sacra di grande impatto emotivo, era stato inaugurato ufficialmente il 20 febbraio scorso. Mancava però un ultimo tassello: quello della tavola liturgica in stucco liscio, dipinto a finto marmo policromo e della predella in legno scolpita e dorata, i cui lavori sono stati ora completati.

Il restauro dell’intero apparato della Deposizione è stato totalmente finanziato ( 47mila euro l’importo) dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Alcuni versi del Laudario, un unicum della poesia religiosa in volgare, tra metà e fine Quattrocento in Piemonte saranno letti ed interpretati da Pia Ghigo Cappelli e da Giorgio Lusso del Teatro del Marchesato, alla presenza del vescovo Cristiano Bodo e di Marco Piccat, presidente della Fondazione CrSaluzzo nonchè curatore della riedizione del manoscritto, pubblicato da Fusta editore nel 2015.

"Il Laudario – spiega Piccat – è una raccolta di preghiere musicate e canti che i saluzzesi rivolgevano a Cristo, alla Vergine e ai Santi, il più antico tra quelli conservati in Piemonte, l’unico rimasto, è contenuto in un manoscritto cartaceo della fine del XV secolo, oggi custodito nell’Archivio storico della Diocesi.

Era appartenuto alla Compagnia dei Disciplinati, gruppo di laici, che perseguiva l’obiettivo di soccorrere il prossimo, aiutando i poveri e curando i malati della città, meditava sulla Passione di Cristo, e cantava in una lingua venuta da lontano la propria sincera fede religiosa, con riferimento esclusivo alla Vergine".

Sarà un salto indietro nel tempo, un ritornare alle preghiere che i saluzzesi rivolgevano alla Madonna entrando nella religiosità popolare di un’epoca che aspirava alla pace e al benessere della comunità saluzzese, lavorando, cantando e pregando il Cielo di farsi terra.