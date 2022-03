ACDA guarda ai fondi PNRR per risolvere le criticità dell'acquedotto di Cuneo

Corrisponde a 2.332.074 euro l'utile di esercizio derivato dal bilancio 2021 della gestione dell'ACDA, la società - partecipata dal Comune di Cuneo - che gestisce il mondo dell'acqua in città e in buona parte della provincia.

I dati economici della partecipata sono stati presentati nella serata di ieri (mercoledì 30 marzo) alle commissione consiliari I^ e V^. Presenti il sindaco e presidente della Provincia Federico Borgna e l'assessore Marco Vernetti, assieme al presidente ACDA Livio Quaranta e ai vari funzionari e dirigenti presenti.

ACDA: in 10 anni annessi 39 nuovi comuni e oltre 43.000 abitanti serviti

A presentare i dati è stato proprio Quaranta. Che ha anche specificato l'ampiezza del territorio e del servizio messo a disposizione da ACDA: 108 i comuni gestiti per un totale di 4.049,85 km quadrati coperti, con 62 abitanti per km quadrato. Le utenze dell'acquedotto lungo 580 km, al 2021, si attestano su 101.176 unità e quelle delle fognature, un sistema che si snoda su 200 km, sulle 70.777 unità; sono state 237.369 le bollette emesse. 175 i km di allacciamenti.

In 10 anni l'ACDA ha acquisito 39 nuovi comuni, aumentato il proprio territorio di competenza di 1.182 km quadrati, la rete fognaria e acqua di 2.247 e il numero di abitanti serviti di 43.693 unità.

Per quanto riguarda la produzione si registra un totale di 31.889.712 euro, con una previsione di ulteriori 914.205 euro nel 2022 (si vedrà se corrisposta oppure no), mentre i costi si attestano su 11.720.622 euro nell'ambito dei servizi, 1.024.991 euro in quello di godimento di beni terzi, 6.996.973 euro nel costo personale; a pesare maggiormente - senza sorprese - il costo delle materie prime e del materiale, aumentato del 20-40% e che si attesta sulla cifra di 971.272 euro (per un totale, nei costi, che arriva a 28.081.104 euro).

Il delta tra produzione e costi arriva alla cifra di 3.818.608 euro.

Nel 2021 la società ha eseguito lavori sull'acquedotto per 1.105.366,20 euro, sulle fognature per 232.037,54 euro e sugli impianti di depurazione per 668.195,74 euro. In futuro ci si propone di utilizzare i fondi del PNRR per ridurre le perdite critiche sulla rete dell’acquedotto della città di Cuneo - per 12.000.000 di euro - e realizzare lavori di efficientamento energetico dell’impianto di depurazione di Cuneo con riduzione della produzione di rifiuti e delle emissioni in atmosfera dal costo di 6.500.000 euro.

"La sfida è far sentire i Comuni a casa nel gestore pubblico"

"Una commissione rinviata già un paio di volte per motivi organizzativi, ma che è parte delle riunioni periodiche che l’amministrazione affronta per fare il punto sulla situazione progettuale e finanziaria delle partecipate più importanti - ha detto Vernetti, ricordando come oggi (giovedì 31 marzo) la conferenza d'ambito si riunisca per discutere anche in merito al tema della riduzione della risorsa idrica a fronte di lunghi periodi di siccità - . Giusto realizzare un aggiornamento sullo stato della gestione del servizio idrico; da sempre l’amministrazione ha avuto nei punti qualificanti del proprio mandato l'attenzione verso la costruzione della modalità pubblica di gestione, anche se il processo vero e proprio è stato enormemente rallentato dai diversi ricorsi realizzati dai gestori privati".

"Il lungo e faticoso lavoro che la città porta avanti convintamente e da anni in direzione della gestione pubblica della risorsa acqua parte da una posizione etica, ed è costellato da una serie di battaglie, ma è arrivato a un dunque molto importante con la definizione di Co.Ge.SI come gestore - ha aggiunto Borgna - . Dieci anni fa in provincia c’erano 12 società di gestione mentre oggi abbiamo affidato il servizio idrico integrato a un unico soggetto".

"La sfida che la politica e l’amministrazione del territorio sta cercando di affrontare in questa fase è far sentire tutti i Comuni ‘a casa’ nel modello di gestione Co.Ge.SI, ma anche produrre un soggetto pubblico che agisca tramite un modello industriale davvero efficiente" ha concluso il sindaco.