Alluvione 2020, a Roburent 730 mila euro per interventi di ripristino

In arrivo dalla Regione Piemonte 730 mila euro per il Comune di Roburent per ripristinare i danni causati dall'alluvione del 2-3 ottobre 2020.

I contributi saranno impiegati per il ripristino del ponte della strada comunale per località Borello sul torrente Corsaglia, della strada comunale via dei Castagnin e consolidamento della scarpata di valle strada comunale Roburent-Montaldo.

"Ringrazio la Regione Piemonte nelle persone del presidente Alberto Cirio, degli Assessori Gabusi Marco, Carosso Fabio e del Consigliere Paolo Bongiovanni per aver riconosciuto la necessità degli interventi di ripristino segnalati dal nostro comune e conseguenti i danni dell’alluvione verificatasi nel 2020." - commenta il sindaco Giulia Negri - "Un doveroso ringraziamento va poi ai cittadini che hanno atteso con pazienza di veder ripristinate queste infrastrutture".

In totale sono 93 gli interventi di opere pubbliche danneggiate dall’alluvione del 2-3 ottobre 2020 nella provincia di Cuneo per i quali sono stati sbloccati da Roma 18.519.403 euro.



Tale somma fa parte del quarto pacchetto di contributi da 66 milioni per 324 interventi che la Regione Piemonte destina ai Comuni, alle Province e ad altri Enti Locali per realizzare lavori di messa in sicurezza, mitigazione del rischio e ricostruzione, con priorità per gli interventi di difesa del suolo da frane e caduta di massi, di ripristino delle opere igieniche danneggiate, di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d’acqua, di ripristino di edilizia comunale e della viabilità.