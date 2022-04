Modello 730: novità e scadenze nel 2022

Fare la dichiarazione dei redditi può essere una seccatura se non si sa come procedere, ma per fortuna si può sempre fare affidamento sull’aiuto di un commercialista. Affidarsi ad un professionista è senza ombra di dubbio la scelta migliore, però è anche importante sapere come funziona il 730 e quali sono le novità e le scadenze per quest’anno, in modo da farsi trovare preparati. Ogni anno viene pubblicata una bozza con tutti gli aggiornamenti per l’anno seguente ed è importante prendere visione di tutte le informazioni per capire se ci spettano eventuali bonus.

730 istruzioni e novità 2022:

è stato confermato il superbonus per le barriere architettoniche;

è stato modificato il bonus IRPEF (detto anche trattamento integrativo);

è stato introdotto il bonus musica;

è stato introdotto il bonus rubinetti;

è stato confermato il bonus prima casa per gli under 36.

Inoltre, la scadenza per effettuare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 sarà il 30 settembre 2022. Questo vuol dire che abbiamo tutto il tempo per raccogliere tutti i documenti e portarli ad un commercialista oppure, se siamo più comodi, possiamo tranquillamente caricarli online e fare il 730 on line. Per fare la dichiarazione dei redditi dobbiamo presentare ogni tipo di documento legato ai nostri redditi, tutto ciò che è legato al lavoro, alle proprietà e quant’altro.

Andiamo ad analizzare le novità più importanti per l’anno 2022 in modo da capire come funzionano e se possiamo rientrare nei requisiti.

Superbonus 110 per barriere architettoniche

Grazie alla Legge di Bilancio 2022 è possibile beneficiare per le spese fatte entro il 31 dicembre 2021 di una detrazione del 75% sull'eliminazione delle barriere architettoniche (anche se non sono inserite nel decreto Rilancio). Questi interventi possono essere molto utili per chi ha problemi motori e per chi vive con una persona disabile: eliminando le barriere sarà più facile muoversi e la vita sarà più semplice senza tutti quegli elementi che rappresentano un ostacolo.

Bonus IRPEF

Il bonus IRPEF esiste già, ma ha subito nel tempo delle modifiche. Ha infatti sostituito l’ex bonus Renzi a partire dal Giugno 2020 e da Gennaio 2022 è cambiato nuovamente. Nel 730 relativo all’anno 2021 ci potranno essere delle ulteriori somme a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati che hanno un reddito fino a 28.000 euro e una ulteriore detrazione per chi ha un reddito fino a 40.000 euro.

Bonus Musica

Il settore della musica è stato uno dei più colpiti durante la pandemia, per questo è stato istituito questo bonus a favore degli insegnanti e delle istituzioni che insegnano musica ai ragazzi. Il contributo arriva fino a 1.000 euro per iscrivere o abbonare i bambini da 5 a 18 anni nelle scuole di musica ma anche nei cori, nei conservatori o nelle bande, tutto quello che è legato all’attività musicale. Non tutti però possono beneficiare di questo bonus: è riservato solo alle famiglie che non superano un reddito complessivo di 36.000 euro.

Bonus Rubinetti

La Legge Bilancio ha introdotto anche il bonus rubinetti per un massimo di importo di 1.000 euro per i lavori di ristrutturazione in bagno e in cucina. Questo bonus deve essere usato esclusivamente per installare rubinetti (sistemi di filtraggio) in modo da permettere una migliore qualità dell’acqua che viene consumata ogni giorno.

Bonus Prima casa

Il bonus prima casa per gli under 36 è una novità molto importante che aiuta i giovani ad avere maggiore stabilità in tempi di crisi. Può aderire solo chi ha un ISEE massimo di 40.000 euro e non oltre. I richiedenti non possono avere più di trentasei anni. Ci sono diverse misure fiscali da rispettare, quindi è bene informarsi per tempo. Tali misure vengono applicate all’acquisto della “prima casa” ma si estendono anche ad un eventuale box macchina o altro, non solo all’immobile. I vantaggi di questo bonus sono due: poter avere un credito per acquistare il primo immobile e avere dei benefici per quanto riguarda le tassazioni.