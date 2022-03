Al Caffè Letterario di Bra ‘Versi in pantofole’ e ‘Sintagmi a colori’ di Giuseppe Abram

Quanto a scrittori, Bra è una città che non scherza. Se poi consideriamo la poesia, siamo invidiabili.

C’è un poeta in particolare, già pittore fino alla fine degli anni ‘80, ben conosciuto in Langa e Roero, che sa regalare emozioni con i suoi versi: Giuseppe Abram . Braidese di nascita, ma nelle cui vene scorre sangue sloveno dopo il trasferimento della sua famiglia in Piemonte alla fine della Prima Guerra Mondiale.

Dallo scrivere su testate locali e nazionali all’arte della pittura, che ha esibito in mostre lungo un’attività partita come autodidatta già dalla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, pensa proprio a tutto. Ha pubblicato diverse sillogi tra il 1979 e il 1985 e successivamente solo sporadiche pubblicazioni su riviste specializzate nel settore letterario.

Partiamo da ‘Versi in pantofole’, presentato dallo stesso poeta in forma quasi confidenziale, confessionale: “Arriva il momento di slacciare le scarpe ed indossare le pantofole per un intimo abbraccio colloquiale con se stessi. In questo frammento la voce della poesia si sente distinta e racconta incertezze e fragilità di un attimo di vita sempre diverso”.