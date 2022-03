All’Ecomuseo della Pastorizia si sta pensando ad una nuova mostra

“L’ecomuseo vive a prescindere dalle collezioni, esiste perché lavora partendo dalla centralità di un patrimonio speciale, le persone.”

Così recita il manifesto degli Ecomusei Italiani, ed è proprio in questa direzione che anche all’Ecomuseo della Pastorizia, da sempre, si cerca di lavorare: ri-mettere al centro le persone, i nuovi e i vecchi abitanti, che attraverso il loro restare o ritornare, valorizzano e innovano la cultura locale.

In particolare, l'ecomuseo vuole farsi promotore di tutti quei progetti agricoli e pastorali che ci parlano di riscoperta, tutela, cura e valorizzazione della montagna: le piccole produzioni locali, che permettono il mantenimento delle tradizioni sociali e culturali, la custodia dei saperi e del patrimonio immateriale legati alla cultura millenaria del mondo rurale, che consentono di usufruire dei territori altrimenti non utilizzati, garantendo così la conservazione delle caratteristiche ecosistemiche e della biodiversità animale e vegetale, e assicurano il mantenimento delle connotazioni paesaggistiche che in caso di abbandono e degrado, scomparirebbero.

Come ogni anno, anche per questa estate, si vuole realizzare una nuova mostra fotografica che attraverso i volti e le storie delle persone che con determinazione e coraggio realizzano questo tipo di progetti in Valle Stura, racconti il territorio e la comunità.

Gli scatti troveranno spazio in parte, in una forma più “classica”, nella nostra saletta mostre a Pontebernardo, e in parte nei paesi della valle in formato banner pubblicitari 70x100.

L'Ecomuseo sceglierà quindi 15 tra le candidature che meglio rappresentano i valori ecomuseali quali il mantenimento della biodiversità, il rispetto del suolo e del paesaggio, l’eventuale appartenenza a un consorzio di tutela o a un presidio Slow Food, progetti che abbiano ricevuto un riconoscimento di qualità o la certificazione Bio, che rispettino un particolare codice etico nell’assunzione dei lavoratori, come ad esempio, l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ecc.

Chi avesse un progetto in Valle Stura che soddisfa almeno uno di questi requisiti e volesse essere uno dei volti della nuova mostra temporanea dell’Ecomuseo della Pastorizia, però scrivere, chiamare o compilate direttamente il form per candidarvi entro il 19 aprile.

Per informazioni: ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it

Per candidarsi entro il 19 aprile compilare il form: https://forms.gle/j1bUHMRRJWMX2uJH9

"Ci teniamo a specificare - dicono dall'Ecomuseo - che l’obiettivo della mostra non è la sponsorizzazione delle aziende agricole: comparirà solo il vostro nome! Il nostro unico scopo è mostrare che la montagna è viva e abitata da persone, e che, oggi più che mai, può essere un luogo in cui si ritorna o si resta in modo consapevole, che filiere corte e produzioni tipiche sono un modello di sviluppo micro-economico sostenibile e duraturo, che genera un indotto economico sul territorio e quindi un alto impatto sociale".