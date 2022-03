"Il cerchio allargato: nuove famiglie insieme": a Robilante un'importante iniziativa di co-progettazione

Un pomeriggio davvero importante a Robilante questa domenica, 3 aprile, presso i locali della confraternita di Robilante (piazza Caduti Partigiani) dalle 14.30 alle 18.30.

Si chiama 'Il cerchio allargato: nuove famiglie insieme' ed è la proposta di iniziative di coinvolgimento e co-progettazione per tutta la famiglia. Ad essere coinvolti proprio tutti, bambini, adolescenti, adulti ed anziani, in uno stare insieme che diviene incontro, scoperta e prezioso valore.

"Grazie alla collaborazione di un tecnico esperto del filatoio di Caraglio - spiega Rachele Bruno, educatrice del progetto - e ai gomitoli donati dalle famiglie di Robilante e Roccavione, potremo sperimentare un vera tessitura su telaio, svolta con tutta la famiglia!"

Tessere trame per tessere relazioni. Ogni famiglia è invitata a cercare presso il Comune, la scuola, in biblioteca ed a spasso per il paese il simbolo di un gomitolo arancione. Negli appositi raccoglitori potrà mettere un avanzo di gomitolo che ha in casa, come gesto significativo e simbolico.

Il progetto 'Il cerchio allargato: nuove famiglie insieme' si rivolge ai comuni di Entracque, Valdieri, Robilante e Roccavione. Finanziato dalla Fondazione Crc, rientra nell'ambito del bando 'Famigliare' coordinato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese in partenariato con i Comuni dei territori coinvolti e il terzo settore.

L'evento è gratuito ma è necessario iscriversi entro domani, venerdì 1 aprile, contattando Stella al numero 334 8549471.