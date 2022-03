'Io Odio – Apologia di un bulloskin': all'Iris di Dronero uno spettacolo dal forte impatto emotivo

Fare luce nel torbido, abituarsi a vedere esaminando il processo dall’interno, dal punto di vista di chi il male lo fa. Senza etichettare, escludendo il giudizio esporre i casi nella loro nudità e crudezza, con l'intento di far conoscere, capire per poter anche far fronte.

Lo scorso sabato, 26 marzo, alle ore 21 per 'Il Teatro fa il suo giro – E le risalite', la stagione condivisa dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero organizzata da Santibriganti Teatro, il teatro civico Iris di Dronero ha ospitato 'Io Odio – Apologia di un bulloskin'.

Primo progetto della nuova trilogia 'Indagare il male', prodotta da Santibriganti Teatro, ha trattato la manifestazione del maschio feroce, padrone e in modo ancestrale votato alla lotta, non più per conquistare il sostentamento, ma crogiolato in posizioni di potere che irrorano di piacere o perso alla ricerca di uno status frutto di retaggi non più tollerabili.

Le categorie e le loro derive tristemente protagoniste della nostra contemporaneità. Il testo, impegnativo e dal forte impatto emotivo, è nato da alcune riflessioni sulle devianze protocriminali e loro sviluppi, sorgenti spesso in età adolescenziale, è stato scritto da Valentina Diana.

Senza remore dire fino in fondo quello che si pensa, urlando il proprio odio ed allo stesso tempo portare alla luce l’ipocrisia, l’odiatore che è presente in ogni persona. In scena l'attore Luca Serra che racconta:

"Quando Maurizio Bàbuin mi ha proposto questo spettacolo, per me è stato veramente un onore. È senza dubbio tra le interpretazioni più difficili che mi siano capitate, un qualcosa di scomodo che bene si percepisce dentro e che molto a livello personale interroga."

Alla regia Maurizio Bàbuin, direttore artistico della compagnia teatrale Santibriganti, che spiega: “L’intento di questo spettacolo è appunto quello di indagare la nascita e lo sviluppo del male, che è soprattutto maschio, perché è spropositato il divario: per una donna che si macchia, ci sono cento uomini che delinquono, feriscono, stuprano, uccidono, disprezzano; considerando i fatti, più o meno gravi di cui si viene a conoscenza e quelli assai più numerosi che restano sconosciuti.”

La stagione teatrale continua: questa domenica, 3 aprile, alle ore 16.00 andrà in scena al teatro civico di Busca 'Ahi! Ahia! Pirati in corsia!'. Lo spettacolo, che vedrà in scena Luca Serra e Fulvia Romeo, con la regia di Maurizio Bàbuin, è l’incontro tra una bambina e un infermiere all’interno di una stanza di ospedale e racconta, attraverso una storia divertente, emozionante e poetica, il rapporto che hanno i bimbi con la parola dolore e con la paura che ne consegue.

Per lo spettacolo è consigliabile la prenotazione, chiamando la segreteria di Santibriganti allo 011 645740 o la Biblioteca Civica di Busca allo 0171 948621.

La stagione teatrale 2022 'E le risalite' dei​ Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro,​ è stata realizzata​ con il sostegno dei​ Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della​ Fondazione CRC​ e della​ Regione Piemonte.

In collaborazione con​ In-Box Verde​ e​ ARCI, Santibriganti Teatro aderisce al​ Comitato Emergenza Cultura.