Elezioni amministrative, 40 giorni per trovare i “sindaci” e predisporre le liste

È finito il tempo della “melina”. A Cuneo, nello specifico, dove le trattative languivano nel centro/centro-sinistra uscente, si arriva al dunque.

Non ci vorrà molto per capire chi la spunterà tra Patrizia Manassero, vicesindaco Pd, Luca Serale, assessore “centrista” e Alessandro Spedale, presidente del Consiglio comunale, espressione di “Cuneo Democratica e Solidale”.

Se nell’arco di una settimana non sarà stata trovata una composizione, l’unica via d’uscita per la maggioranza di Borgna per evitare l’implosione sarà affidarsi ad un nome quarto.

Ma questa sarebbe l’extrema ratio, che nessuno oggi vuole prendere seriamente in considerazione.

Nel centrodestra il problema è esattamente inverso.

Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, devono intensificare i summit per sbrogliare la matassa e risolvere due aspetti cruciali.

Primo: individuare un candidato sindaco.

Secondo: capire se i tre partiti andranno alle urne con una sola lista o ciascuno col proprio simbolo.

Pare, a quest’ultimo riguardo, che le segreterie

regionali delle forze politiche, anche su input di quelle nazionali, vogliano ciascuna una propria autonomia pur in un quadro di alleanza.

Tra un anno, nel 2023, si voterà per le elezioni politiche nazionali e ogni partito intende misurare la propria forza.

Già in pista da tempo cinque candidati sindaci nel capoluogo: Giancarlo Boselli, Luciana Toselli, Beppe Lauria, Silvia Cina e Silvio Bessone.

Nessuno di loro ha intenzione di limitarsi ad esercitare il ruolo da comprimario rispetto ai loro competitor (ancora ignoti) delle due maggiori coalizioni.