Rinnovato il direttivo della Proloco di Isasca

Mercoledì 30 marzo alle 21, nella solita sala delle adunanze nel Comune di Isasca, con la presenza del sindaco Guido Foglio si sono riuniti i Soci in prima seduta, per il rinnovo del direttivo.

Riconfermata presidente Ilenia Girino, vice-presidente Mauro Monge Rolfo, segretario Giovanni Vincenti, tesoriere Michele Vincenti, revisori dei conti Fabio Vincenti, Elena Vincenti, Nicola Cornaglia, consiglieri Giovanni Dalmasso, Rosina Flavia, Lucia Marta Giordano, Maria Maddalena Giordano, Margherita Dalmasso, Claudia Paseri.

“Dopo 2 anni di assenza si riparte” – ha raccontato la presidente - “Sono contenta di essere al timone di questa bella squadra, siamo un bel gruppo unito, non ringrazio mai abbastanza tutti i collaboratori della fiducia e pazienza che hanno nei miei confronti. Negli scorsi anni abbiamo fatto veramente tanto per la valorizzazione del nostro paese, e, come per tutti questa pandemia ci ha fermati, ci ha rallentato. Forse ora abbiamo un po' di paura a ripartire da dove eravamo rimasti, ma carichi e decisi vogliamo provarci! Ci sono già molte idee per questo 2022. Spariamo di non avere intoppi”.