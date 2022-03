Atletica: Elia Mattio della Pod.Valle Varaita tra i convocati per i raduni nazionali giovanili

Sono ben quattordici gli atleti piemontesi convocati per i raduni nazionali giovanili di Formia e Tirrenia in programma dal 14 al 16 aprile.

A FORMIA sono stati convocati Mattia Jason Ndongala (Sisport), Gaya Bertello e Agnese Musica (Novatl. Chieri) con Martina Canazza (Bracco Atletica) per la velocità; Simone Bertelli (Safatletica Piemonte) e Great Nnachi (Battaglio CUS Torino) per il salto con l’asta; Federico Bruno (Athletic Club 96 Alperia) per il triplo; Stefano Demo (Atl. Canavesana) e Annalisa Pastore (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) per le prove multiple; Ludovica Cavo (Atl. Serravallese) per gli ostacoli.

Sono stati invece convocati per prendere parte al raduno di TIRRENIA Filippo Maria Iacocca (Vittorio Alfieri Asti) per il lancio del martello; Anita Laiolo (UGB) per la marcia; Sofia Cafasso (Battaglio CUS Torino) ed Elia Mattio (Pod. Valle Varaita) per il mezzofondo.