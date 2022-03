Volley A2M. VBC Mondovì, futuro incerto. Il presidente Augustoni: "Finora abbiamo ragionato troppo con il cuore" (VIDEO)

Quella che si giocherà domenica pomeriggio a Cuneo sarà l'ultima partita del VBC Mondovì in serie A2. La squadra monregalese, ormai retrocessa da alcune giornate, darà purtroppo l'addio alla serie cadetta dopo sette campionati consecutivi: era il 10 giugno 2015 quando, in una calda serata estiva, la squadra allenata da Mauro Barisciani espugnava il campo di Aversa vincendo il campionato di B1 riconsegnando alla città di Mondovì la A2 dopo 28 anni. La prima volta fu il 29 marzo 1984: era il VBC Mondovì del presidentissimo Nino Manera e dell'allenatore Mario Sasso. In A2 Mondovì quella volta ci restò 3 stagioni.

Si chiude un'epoca, dunque, ma che ne sarà del VBC Mondovì? È la domanda che si pongono un po' tutti, soprattutto i tifosi monregalesi che in questi sette anni hanno prima saputo ricompattarsi, poi restare sempre vicin alla squadra, anche e soprattutto nei momenti difficili, Che, obiettivamente, non sono stati pochi.

Alla fine della passata stagione sembrava che il VBC Mondovì non riuscisse più ad iscriversi al campionato 2021/2022, ma alla fine la grande passione dei dirigenti prese ancora una volta il sopravvento sulle ragioni economiche e la società, tra mille peripezie, depositò i documenti necessari.

Quella passione che unisce il presidente Giancarlo Augustoni, dalla scomparsa di Nino Manera anima della società, insieme con un ristretto numero di soci: il compianto vice presidente Ivo Peyra, poi Brunello Prette, Andrea Fia, Paolo Bruno, Mario Allena. Ed i collaboratori di sempre: Mauro "Bongo" Bongioanni, la figlia Debora e qualche altro appassionato.

L'ingresso in società di Antonio Ricchello, main sponsor con Synergy, sembrava la mossa in grado di dare una svolta in positivo alla società, economicamente ma anche in termini organizzativi, ma alla fine non è andata per il verso giusto.

Abbiamo voluto incontrare il presidente Giancarlo Augustoni, al quale ciò che certamente non difettano sono il sorriso e la battuta, sempre pronti. Quando gli facciamo presente che, in fondo, sono state sette meravigliose stagioni, Augustoni risponde ridendo: "Meravigliose stagioni direi sei, l'ultima la vedo un po' sofferta. Diciamo che è stata un'esperienza esaltante quanto difficile, alla quale non eravamo assolutamente preparati. Anzi, tutto sommato forse continuiamo a non esserlo preparati".

Gli chiediamo di analizzare la travagliata stagione che si sta chiudendo: "Quest'anno è andata così - dice -, bisogna accettare il risultato del campo, che è sempre lo specchio dei valori. Avevamo passato due anni indenni dal Covid, poi improvvisamente ci siamo ritrovati nella parte più calda di questa stagione con tutta la squadra bloccata. Siamo stati costretti a restare fermi 12 giorni, poi riprendere con il ritmo di due partite a settimana per un mese è stato fatale per una una squadra così giovane. Ma, ripeto, ciò non deve e non vuole essere un'attenuante. Forse il cambio in corsa del palleggiatore non ha aiutato, ma è anche vero che Dante Chakravorti era andato in crisi".

Con il senno di poi, la società ha qualcosa da recriminare? "Francamente no - dice - Forse potevamo fare qualcosa di meglio in fase di costruzione della squadra, con maggior determinazione nel periodo estivo, ma una volta fatta non ho nessuna recriminazione. Sapevamo di avere un gruppo di giovani, con un allenatore giovane, ma anche qualche giocatore di qualità. Ed alcuni esperimenti sono andati molto bene: parlo di Ceban, ma soprattutto del giovanissimo opposto Arinze, che siamo riusciti a pescare tra le file del Fenerbahçe. Un giocatore di altissima qualità".

Qual è il futuro della piazza monregalese? Augustoni non si sbilancia, occorre "leggere" tra le sue parole: "Prima pensiamo a finire nel miglior modo possibile la stagione. Domenica c'è il derby con Cuneo, sempre sentito. Le motivazioni per Cuneo sono tante, perché possono 'ballare' tra il secondo ed il quarto posto; da parte nostra sono sicuro che giocheremo tranquillamente, consci di ciò che possiamo fare. Dopodiché ci prenderemo una settimana sabbatica e poi faremo un'analisi a 360°.

Quel che si vede in campo è solo una parte infinitesimale di ciò che c'è dietro, che deve essere analizzato ed approfondito. Infine, prenderemo la nostra decisione. Dovremo essere più freddi possibile. Una cosa è certa: finora abbiamo ragionato troppo con il cuore, dobbiamo invertire l'ordine delle cose e partire dalla testa".

Giancarlo Augustoni ci lascia con il sorriso sulle labbra, con una delle sue battute: "Come diceva l'ex presidente dell'Udine, Paolo Antonio Travaglini, faccio mia una sua frase: "Siamo dei pirloni, innamorati di una bellissima donna che a noi non si concederà mai".

Come dire: forse è ora di smetterla.

La lunga intervista al presidente Giancarlo Augustoni nel video a seguire.