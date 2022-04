A Cuneo un convegno sulla crisi idrica e i cambiamenti climatici nel nostro territorio

Co.Ge.S.I., insieme alle società consorziate A.C.D.A., A.L.A.C., C.A.L.S.O., Infernotto e S.I.S.I, nell’ambito delle iniziative sulla Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day) quest’anno intitolata “Acque sotterranee - rendere visibile l’invisibile”, ha organizzato per lunedi 4 aprile alle ore 10.00 presso la sala Einaudi della Provincia, in Corso Dante, 4 a Cuneo, il convegno “Crisi idrica e cambiamenti climatici nel nostro territorio” a cui interverranno:

- Federico Borgna - Presidente della provincia e Sindaco di Cuneo.

- Mauro Calderoni - Presidente Ente Ambito Cuneese e Sindaco di Saluzzo.

- Emanuele Di Caro - Presidente Co.Ge.S.I. scrl.

- Giuseppe Giuliano - Direttore Ente d’Ambito Cuneese.

- Paolo Galfrè - Dirigente Ente d’Ambito Cuneese.

- Fulvio Romano - Collaboratore scientifico de “La Stampa” di Cuneo e socio della Società Meteo Italiana.

- Mario Giraudo - Direttore dell’Acquedotto delle Langhe (A.L.A.C. spa).

- Andrea Ponta - Responsabile Gestione Operativa. Area Sviluppo e Risparmio Energetico dell’Azienda Cuneese dell’Acqua (A.C.D.A. spa).

Modera l’incontro: Manuela Luciano - Consigliera d’amministrazione Co.Ge.S.I. scrl

Il convegno potrà essere seguito on line sul canale YouTube di Co.Ge.S.I. https://www.youtube.com/channel/UCQRUtdTAmnXNYUtveKyyU1A/about. L’ingresso in presenza è aperto a tutti gli interessati e vedrà la partecipazione di alcune classi dell’Istituto Tecnico Industriale Statale - Settore Chimica “Mario Del Pozzo” di Cuneo, dell’Istituto Tecnico Agrario “Virginio Donadio” di Cuneo e dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici - indirizzo Gestione Acque e Risanamento Ambientale - “Piera Cillario Ferrero” di Alba.