Dopo 111 giorni di siccità, prime piogge significative sul Piemonte

Dopo 111 giorni senza precipitazioni significative e diffuse sulla regione, ieri una perturbazione umida di origine atlantica ha causato il primo vero episodio di maltempo degli ultimi 3 mesi e mezzo: gli afflussi sono stati mediamente deboli, con qualche nevicata sopra i 1500 m e piogge localmente più intense sulle zone al confine con la Liguria.

La rete meteorologica di Arpa Piemonte ha registrato sul Piemonte una media di 7 mm di pioggia in 24 ore che sono tecnicamente sufficienti ad interrompere la serie consecutiva di giornate secche (soglia 5 mm/24h)

Questo lungo periodo compreso tra il 9 dicembre 2021 e il 29 marzo 2022 si pone quindi ufficialmente al 2° posto tra i periodi secchi più lunghi degli ultimi 65 anni, dopo la stagione invernale 1999-2000 (137 giorni) e prima di quella 1980-81 (107).

Nonostante le modeste precipitazioni di ieri abbiano portato un po’ di sollievo alla eccezionale situazione di scarsità idrica presente sul territorio piemontese, la regione rimane in una situazione di siccità meteorologica compresa tra “severa” ed “estrema”.

Nel fine settimana, tuttavia, una nuova perturbazione è attesa sul nord Italia con altre precipitazioni che potranno alleggerire ulteriormente le condizioni siccitose diffuse ed intense che attualmente interessano in particolar modo la nostra regione.

Nel frattempo, sono molti i Comuni che hanno emanato ordinanze con le quali limitano l'uso dell'acqua ai soli scopi umani. Per cui niente irrigazione di prati o orti domestici o lavaggio di auto.

A lanciare l'allarme anche l'Ato 4 del Cuneese, l’ente che coordina e governa il ciclo idrico in provincia,

Le linee guida sono chiare: chi non dispone di pozzi, ma ha solamente l’allaccio all’acqua dell’acquedotto, deve usarla solamente per l’igiene personale e per la preparazione dei pasti, in attesa del ritorno delle piogge e del rifornimento di falde e sorgenti.