Flavio Briatore candidato a sindaco di Cuneo con la lista “Acceleriamo!”

L’indicazione ministeriale sull’election day arrivata nella giornata di ieri, giovedì 31 marzo, è servita a smuovere le acque anche nella politica nostrana. C’è da spingere sull’acceleratore ed entrare nel vivo di questa campagna elettorale che si preannuncia infuocata.

Ed è proprio con il nome di “Acceleriamo!” che la lista civica nata in queste ore spende il nome più celebre per concorrere alla poltrona di primo cittadino del capoluogo di provincia: si tratta nientepopodimeno di Flavio Briatore.

Manca ancora l’ufficialità. Interpellato dal nostro giornale l’interessato nicchia, ma le voci sul suo conto si fanno insistenti. E non sarebbero solo voci. Da questa mattina circola in rete un documento con la bozza del programma elettorale redatta dal ‘Billionaire Boy’.

Tra i punti degni di nota c’è il rilancio turistico della città di Cuneo, vista non più come succursale di Torino, ma estensione del Principato di Monaco. Il progetto è di quelli ambiziosi. Unire Cuneo e Montecarlo con 'Hyperloop' entro il 2027. Sembrerebbe ormai certa l’intenzione di aprire un Crazy Pizza Cuneo in Piazza Galimberti.

La nostra redazione è venuta in possesso del programma di ‘Acceleriamo’.



