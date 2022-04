Il vice sindaco sul parco fotovoltaico a Borgo: "Nessuna fretta, ma due anni di incontri e approfondimenti"

Il Comune di Borgo San Dalmazzo, a firma del suo vice sindaco Beppe Bernardi, replica alla nota inviata alla nostra redazione da parte delle consigliere Roberta Robbione e Clelia Imberti, la prima che ha votato contro e la seconda che non era presente alla discussione in consiglio.

Le due consigliere evidenziavano la troppa fretta rispetto al progetto e, proprio su questo, replica Bernardi. Nessuna fretta, ma incontri che si sono succeduti, nonostante il Covid, a partire da dicembre 2020.

Pubblichiamo l'intera risposta del vice sindaco

Il progetto di impianto fotovoltaico presentato dall’Italgen, società che si occupa esclusivamente di impianti di produzione di energie rinnovabili, su di un terreno di sua proprietà abbandonato ed inutilizzato da anni, è il frutto di una serie di incontri e riunioni iniziati l’11 dicembre 2020 alla presenza delle commissioni consiliari Ambiente ed Urbanistica del Comune.

Dopo ci sono state altre 7 riunioni pur con la difficoltà del periodo Covid. Senza contare le riunioni di maggioranza e di giunta, di cui nei rispettivi ruoli facevano parte le autrici del documento di contestazioni e critiche inviato in questi giorni alla stampa.

Questo per dire che chi afferma che non ci sono stati approfondimenti o non ha partecipato o è in malafede.

Da sottolineare che i tecnici presenti in Consiglio il 23 marzo scorso per relazionare e rispondere alle domande dei consiglieri hanno ricevuto solo una domanda dal consigliere Bona. Per il resto silenzio.

L’accordo di programma approvato da 14 consiglieri, con 2 voti contrari (Fantino e Robbione), assente la consigliera Imberti, è stato sottoscritto il giorno seguente e questo non è uno scandalo.

L’accordo di programma è soltanto un punto di partenza a cui dovranno seguire per legge numerosi altri passaggi previsti dalla normativa, non ultimo il vincolo idrogeologico, che sarà oggetto di una perizia commissionata dal Comune che dovrà confermare quanto sostenuto dall’Italgen, per poter proseguire nell’iter in Regione e poi di nuovo in Consiglio comunale. I tempi? Almeno 1 anno.

I consiglieri Robbione e Imberti si pongono la domanda: quali interessi tutela questo accordo?

Cosa vogliono sottintendere? Mi pare da parte loro una domanda perlomeno incauta, che poi valuteremo.

Sull’area Italcementi, come sanno tutti i consiglieri comunali, più volte ci sono stati incontri per trovare una soluzione. Purtroppo è difficilissimo, come chiunque può immaginare.

L’amministrazione ha già chiesto a Ital Real Estate, proprietaria dell’area, la cessione al Comune dell’intera area del cementificio comprensiva della viabilità limitrofa; si è in attesa di una proposta per iniziare una trattativa economica.

Non dimentichiamo inoltre che un’area di circa 25.000 metri quadri sarà ceduta gratis dall’Italgen al Comune e destinata a parco. Calcolando anche solo un valore di 10 € il metro quadro (il valore ai fini IMU è di 52 €) arriviamo a 250.000 €.

Non è il caso di proseguire su altri “perché” che si sono posti prima il consigliere Fantino e poi Robbione e Imberti. Se la maggioranza avesse ottenuto in contanti 300.000 € invece che 90.000 non sarebbero stati comunque sufficienti, si può tranquillamente scommettere

E’ evidente che il partito del no senza se e senza ma del consigliere Fantino ha contagiato anche le consigliere Robbione e Imberti, che si nascondono dietro la foglia di fico di dichiararsi favorevoli al fotovoltaico ma però… in questo caso no.

Bernardi Beppe vicesindaco Borgo San Dalmazzo