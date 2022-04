Mondovì ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Erano presenti tutti i rappresenti delle Forze Armate, delle Forze dell'Ordine e delle associazioni d'Arma e dell'ANPI, ieri sera, giovedì 31 marzo, in sala del consiglio a Mondovì , per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

L'iniziativa nazionale, promossa dal gruppo delle Medagli d'Oro al Valor Militare d'Italia e condivisa dall'ANCI che ha segnalato a tutti i sindaci la possibilità di conferire la cittadinanza onoraria, si realizza in occasione del centenario della traslazione del feretro e della tumulazione all'Altare della Patria del Milite Ignoto avvenuta il 4 novembre 1921.

"Il 4 novembre 2021" - ha spiegato il sindaco, Paolo Adriano - è stato celebrato il Centenario della traslazione e della solenne tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria ed è auspicabile che a quel valoroso Soldato, inizialmente voluto come “di nessuno” e poi subito percepito come “di tutti”, possa oggi essere orgogliosamente attribuita la “filiale” appartenenza ad ogni Comune d’Italia".

"Tutte le guerre, passate e presenti, sono pura follia, un grave fallimento. Il Milite Ignoto è il simbolo di tutte le persone che sono state travolte e hanno perso la vita a causa della guerra" - ha detto il presidente Elio Tomatis.

"La più alta onorificenza che il Comune possa offrire" - ha aggiunto il consigliere Tancredi Bruno di Clarafond che ha fortemente sostenuto l'iniziativa.

"Un atto doveroso nei riguardi di tutte le madri che piangono i figli che dalla guerra non hanno mai fatto ritorno, ieri come, purtroppo oggi" - ha detto il consigliere Giampiero Caramello.

"Quello cui stiamo assistendo, ancora oggi, dimostra che l'umanità non ha imparato nulla dal passato" - ha detto il consigliere Roberto Ganzinelli - "Chi muore in guerra, perde la vita senza un valido perché".

Un momento molto sentito che si è concluso con le parole del presidente della sezione ANA Mondovì, Armando Camperi: "Ringraziamo il comune per questo riconoscimento, importante per tutti i caduti che nelle guerre hanno perso la vita per la libertà e i diritti di democrazia che ci hanno consentito di vivere in pace".