“Partecipazione e coinvolgimento”: nuova campagna di comunicazione dello Csea

“Occorre potenziare la comunicazione istituzionale”.

Non ha dubbi Fulvio Rubiolo, presidente dello Csea, il Consorzio servizi ecologia e ambiente che gestisce il servizio di raccolta rifiuti e nettezza urbana in 52 Comuni di Saluzzese, Saviglianese e Fossanese. In una conferenza stampa tenutasi poco fa nella sede consortile, Rubiolo ha voluto presentare quelle che saranno le nuove modalità di comunicazione del Consorzio.

“Ci eravamo presi l’impegno – ha detto il presidente – di migliorare le tecniche di comunicazione, in primis con i Comuni, che sono i nostri primi interlocutori, e poi con i cittadini. Il Consorzio fa molte cose, ma ogni tanto non riusciamo a comunicare”.

Ecco quindi che, per procedere convintamente in questa direzione, il Consorzio ha deciso di affidare la gestione di questa importante “mission” alla società Confini ed ai suoi professionisti in comunicazione. L’incarico ha durata sino al 2026, anno in cui scadrà l’attuale CdA in carica.

“Le nostre parole chiave – ha spiegato Albina Ambrogio – saranno partecipazione e coinvolgimento, attraverso i Comuni”.

La prima novità in campo sarà una newsletter mensile, indirizzata a Comuni, amministratori, giornalisti e a tutti i cittadini che vorranno iscriversi.

“Sarà l’occasione – ha detto la Ambrogio – da un lato per fare il punto della situazione, ma anche per dare la parola, ogni mese, a un sindaco del territorio. Pubblicheremo anche i dati della differenziata, racconteremo il progetto che il Consorzio svolge, attraverso le ditte appaltatrici e renderemo note, ogni mese, delle ‘pillole’ per una gestione virtuosa dei rifiuti. Un punto sulle tante attività per creare un collegamento con le tante realtà che si interfacciano con Csea”.

Tra le novità, la pagina Facebook istituzionale del Consorzio, che darà un notevole impulso alla campagna di comunicazione: conterrà informazioni e contenuti anche più “di servizio”, per rivolgersi ad un target che in primis contempla Comuni e cittadini.

Perché lo Csea non ha dubbi: “I risultati si raggiungono soltanto con la collaborazione di Comuni e popolazione: il Consorzio può fare capillarmente la sua mission, ma c’è bisogno degli attori del territorio”.

In programma c’è, nei prossimi mesi, un intervento sul sito internet Csea, con l’obiettivo di renderlo sempre più accessibile e fruibile dai cittadini.

Albina Ambrogio ha poi spiegato come, grazie al bando “Anci-Conai” (il Conai è il Consorzio nazionale imballaggi) si andrà a potenziare il lavoro sulle Valli Varaita e Po, con un’azione di comunicazione ai cittadini e ai turisti. “Coinvolgimento gli operatori che lavorano con i turisti, o che comunque sono un punto di riferimento, come i Comuni, le strutture ricettive, i rifugi: tutta la filiera che si trova a gestire quantità di rifiuti non indifferenti.

Un lavoro su cittadini e turisti, con modalità ‘smart’, per differenziare in modo ordinato ed evitare, specialmente nei periodi estivi, grandi quantità di rifiuti lasciati sul territorio. Partiremo a maggio, ma le attività territoriali saranno focalizzate specialmente a giugno”.

Alla conferenza hanno preso parte anche alcuni membri del CdA Csea, e amministratori del territorio.

Tra questi, il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni: “Rappresento molti colleghi sindaci che hanno chiesto allo Csea un’attività di informazione più continuativa. Prendo atto con soddisfazione e penso di poterlo dire anche a nome di altri amministratori.

Se non c’è un collegamento diretto tra lo Csea e i Comuni spesso si perde un po’ la visione d’insieme rispetto alle attività del Consorzio. Questa può essere una modalità per mantenere le relazioni più strette e continuative”.