Stagione in cui caprioli e cervi si avvicinano alle strade: un pericolo per automobilisti e fauna

Federcaccia di Chiusa di Pesio ha rilanciato un'iniziativa in relazione alla presenza di ungulati nei prati di fondovalle.

In primavera i cervidi (caprioli e cervi), a causa della crescita dell'erba novella, si avvicinano molto alle strade, soprattutto nelle ore crepuscolari e notturne, creando rischi per la circolazione dei veicoli.

L'associazione, pertanto, vuole sensibilizzare gli automobilisti e invitarli a fare attenzione, per se stessi e per la fauna, riducendo la velocità, in particolare in certi tratti stradali ed orari.