Temporali oggi. Domani netto calo termico e neve sul Cuneese

Una massa d'aria fredda entrata dalla Valle del Rodano ha creato una profonda zona di bassa pressione sul Golfo Ligure, che porterà rovesci di pioggia ed isolati temporali. L'aria fredda in quota favorirà un calo termico ed il ritorno delle nevicate a quote relativamente basse per il periodo.

L’inizio del mese di aprile inizia a mostrare i primi strappi stagionali con finalmente l’arrivo di precipitazioni più consistenti a carattere temporalesco; oggi si assisterà ad un netto abbassamento delle temperature, con la comparsa della neve a quote relativamente basse su Piemonte meridionale ed occidentale.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 1 a domenica 3 aprile 2022

Cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci di pioggia e temporali che dalla Liguria di ponente si estenderanno a tutto il Nord Ovest dal pomeriggio. Neve su Piemonte meridionale e poi occidentale domattina a quote oltre i 600 m. Piogge altrove. Maltempo in attenuazione dal pomeriggio. Cielo irregolarmente nuvoloso domenica. Attenti a possibili gelate notturne.

Termometro su valori più invernali in Piemonte

Minime in pianura intorno -1 - 3°C e massime 6- 11°C. Al mare minime intorno 6- 8°C e massime 10-16°C

In pianura moderati da Est, forti in montagna, al mare forti da Nord

Da lunedì 4 aprile 2022

Cielo irregolarmente nuvoloso, come il resto della prossima settimana. Generalmente ventoso con aumento delle massime e minime termometriche

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo